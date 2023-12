Ben 252 trattori per l’albero di natale da record che ha illuminato il centro fiere di Villa Potenza per l’edizione 2023 dell’Happy Christmas Tractor Version. I trattoristi sono arrivati da tutti le Marche, i più lontani da Santa Vittoria in Materano, Montegiorgio e Fermo, ma anche da Matelica, Camerino, Sarnano e Osimo, e hanno composto un puzzle incredibile: al suo completamento si sono effettuate due accensioni, prima solo lampeggianti e poi insieme a tutte le luci.

Presenti anche tre mietitrebbie, un irroratore, uno sterratore (mezzo adibito al carico delle bietole), un escavatore e tre trattori d’epoca. Erano presenti stand gastronomici e droni che proiettavano le immagini della realizzazione dell’albero su un maxi schermo, con tanto di spettacolo pirotecnico finale. All’evento, giunto alla terza edizione, organizzato da Samuele Fraticelli, Stefano Fraticelli, Marco Giustozzi, Arianna Clementi, Marco Menichelli, Alessio Ortolani, Alessia Campetella, Giulia Maria Santolini, Emanuel Crescimbeni e Paola Grioli, in collaborazione con il gruppo Agricoltori Ignoranti di Tolentino e con il patrocinio del Comune di Macerata, sono intervenuti anche il governatore Francesco Acquaroli e padre Luciano Genga per la consueta benedizione. Gli organizzatori ringraziano i tantissimi spettatori che non hanno voluto perdersi lo spettacolo, i trattoristi, gli sponsor e le associazioni per la gestione del traffico e della sicurezza, cioè l’associazione Tigrotto, HR Soccorso e Macerata Soccorso.