Grazie alle donazioni della comunità e all’impegno di volontari e del gruppo giovani, una squadra di Babbi Natale della Croce Rossa ha iniziato a distribuire gioia e sorrisi in case colpite dalla crisi economica. La Croce rossa di Porto Potenza ha identificato famiglie che, purtroppo, non potevano permettersi regali per i loro bambini, e con il supporto della comunità, della scuola materna Raffaello Sanzio e della famiglia Ahmadi, ha organizzato visite a sorpresa con doni speciali.

«Il vero senso del Natale – ha dichiarato Matteo Carlocchia, presidente della Croce rossa – si manifesta non solo in questi giorni, ma per noi ogni giorno è dedicato al servizio del prossimo. In questo periodo speciale dell’ anno, in cui le famiglie si riuniscono e l’atmosfera è pervasa da gioia e speranza, dobbiamo ricordare chi non può vivere appieno questo spirito a causa della povertà». Il presidente ha sottolineato l’importanza della solidarietà come valore fondamentale che guida il lavoro della Croce Rossa e ha evidenziato come la pandemia «abbia messo alla prova la resilienza della comunità, ma ha anche mostrato il potere della solidarietà nel superare le difficoltà e nell’unire le persone. In questo anno che si sta concludendo – ha aggiunto Carlocchia – abbiamo affrontato insieme sfide senza precedenti. La solidarietà ha il potere di unire le comunità, portare speranza in mezzo alle difficoltà e farci sentire meno soli. Oggi, più che mai, è fondamentale coltivare la solidarietà nel nostro cuore e nella nostra comunità».

Il presidente ha poi invitato la comunità a fare la differenza durante le festività, rendendo il Natale speciale per chi ha bisogno di aiuto. «Un piccolo gesto di solidarietà – ha aggiunto – può avere un impatto duraturo sulla vita di una persona e sulla comunità nel suo insieme. Auguro a tutti un Natale sereno, colmo di amore, gioia e solidarietà, è importante continuare a lavorare insieme per creare un futuro migliore, in cui nessuno sia lasciato indietro e tutti possano sperimentare la bellezza della solidarietà umana. Grazie a tutti quei cittadini, associazioni e istituzioni che ci aiutano per poter aiutare. Come dice il motto della Croce Rossa siamo ovunque per chiunque, siamo un’Italia che aiuta».