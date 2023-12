Incidente a Matelica, tre feriti

Incidente stradale a Matelica, coinvolte tre auto: feriti due uomini e una donna portati all’ospedale di Camerino. E’ successo attorno alle 17,45 lungo la Strada Statale 256.

Quattro le persone coinvolte che sono state assistite dal 118 e dalla squadra dei vigili del fuoco che ha poi messo in sicurezza i veicoli. Presenti i carabinieri di Camerino per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un frontale tra due auto (una avrebbe invaso la corsia opposta) e di un successivo tamponamento che ha coinvolto una terza vettura. I tre feriti non sarebbero in pericolo di vita.

(in aggiornamento)