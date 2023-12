«Corridonia sempre più città attenta alla crescita culturale tramite proposte musicali diversificate e rivolte ad un pubblico eterogeneo». Sono le parole dell’assessore alla Cultura Massimo Cesca, che commenta lo spettacolo “Bruce Springsteen, un’avventura americana” andato in scena al teatro Velluti e annuncia i prossimi appuntamenti in città.

Lo spettacolo dedicato al Boss, è stato presentato in forma di performance teatrale, scritta ed interpretata da Gianluca Franceschetti e con un gruppo di musicisti di talento: Stefano Arcangeli, Jerry Calzolari, Simone Sabbatini e Maurizio Medicato. Lo spettacolo, che ha ripercorso l’intera carriera musicale di Bruce Springsteen diviene in tal modo un libro, accompagnato da musiche, ballate e testi, che hanno coinvolto il pubblico in un percorso “on the road” alternando momenti di musica eseguita in versione acustica a racconti biografici, aneddoti sul percorso artistico e declamazioni di testi delle più significative canzoni. «Ancora un serata di grandi emozioni – commenta Cesca – che consacra il Teatro Vellutoi al centro della vita culturale e sociale del territorio provinciale».

Gli altri appuntamenti. Domani alle 17 nella chiesa parrocchiale ci sarà la III Rassegna organistica “Città di Corridonia” promossa dalla parrocchia dei santi Pietro Paolo e Donato con il patrocinio del Comune di Corridonia, con il concerto d’organo del maestro Nicola Procaccini. Mercoledì’ alle 21,15, sempre nella chiesa dei Santi Pietro Paolo e Donato, Rassegna corale di canti natalizi con la Schola Cantorum Santa Cecilia di Corridonia diretta da Alessandro Buffone, il Coro Crux Fidelis di Francavilla d’Ete diretto da Annarosa Agostini e Rosario Luciani, Lumos Vocal Ensemble Accademia dei Dissennati di Mogliano con direttore Lorenzo Chiacchera. Giovedì alle 21,30 al teatro Velluti, Musica Per la Pace con la banda musicale “G.B. Velluti” di Corridonia e la partecipazione della scuola SiAmo di Claudia Ceccarelli e del corso teatrale e arti per adulti dell’università delle tre età al centro socio-culturale “M.R.Vita”. Il 1 gennaio al Teatro Velluti alle 17 si inizia il nuovo anno con lo straordinario concerto di Riccardo Foresi, Swing Christmas and that’Amore. Uno spettacolo di musica pop e swing che unisce eleganza, raffinatezza e allegria per accogliere il nuovo anno con uno spettacolo travolgente. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.