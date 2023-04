SAN GINESIO - Pubblicato il bando: ci sono oltre 8 milioni a disposizione. L'assessore Saltari: «L’iter porterà alla realizzazione di un moderno e funzionale istituto scolastico sviluppato secondo le linee guida del team di esperti della Fondazione Andrea Bocelli»

Pubblicata la gara d’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico Ipsia “Renzo Frau” nella sede di San Ginesio. I fondi, pari a 8.397.670,40 euro di cui 6.779.640,87 euro per i lavori, provengono dall’ordinanza speciale 9 del 29 maggio 2021 del commissario per la Ricostruzione. Il sistema di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa mentre il termine di esecuzione è fissato in 228 giorni lavorativi.

«Prosegue quindi nei tempi previsti – dichiara l’assessore alla ricostruzione del Comune di San Ginesio Giordano Saltari – l’iter che porterà alla realizzazione di un moderno e funzionale istituto scolastico sviluppato secondo le linee guida del team di esperti della Fondazione Andrea Bocelli che è stato nominato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione progettista e project manager di questo intervento di grande importanza per il nostro territorio. Oggi è avvenuta la pubblicazione del bando per la procedura di gara al fine di individuare la ditta esecutrice».

Il progetto ideato dal team multidisciplinare Abf composto da Laura Biancalani direttore generale Abf, Serafino Carli referente pedagogico, l’ingegnere Paolo Bianchi referente progetti di costruzione, l’architetto Massimo Alvisi della prestigiosa firma Alvisi & Kirimoto, l’ingegnere Gianluca Serpilli e l’ingegnere Martina Barigelli. «L’edificio – spiega l’amministrazione comunale – si svilupperà in tre blocchi adiacenti, le cosiddette “tre scatole della scienza”, su oltre 2.800 metri quadrati. Un edificio moderno, con una struttura antisismica certificata in classe di resistenza IV. Ci saranno laboratori e spazi didattici progettati secondo layout flessibili ed innovativi, ambienti comuni di relazione e socialità per lo studio e approfondimento individuale e di gruppo, oltre che officine professionali dedicate e attrezzate per i percorsi di studio».