Doveva stare agli arresti domiciliari, era al bar: arrestato. E’ successo intorno alla mezzanotte di ieri a Corridonia. Questa mattina l’arresto è stato convalidato e l’uomo, Mauro Mariani, 52 anni, ha patteggiato un anno.

Mariani avrebbe dovuto trovarsi a casa, invece poco dopo la mezzanotte stava in un bar di Corridonia. Il 52enne aveva bevuto e il gestore ha chiamato i carabinieri. Sul posto i militari hanno accertato che Mariani avrebbe dovuto trovarsi a casa e lo hanno arrestato per evasione.

Questa mattina si è svolta la convalida al tribunale di Macerata, davanti al giudice Francesca Preziosi. In aula presenti il pm Stefano Lanari e l’avvocato Marco Emiliozzi, legale di Mariani. Al termine dell’udienza di convalida accusa e difesa hanno concordato per un patteggiamento ad un anno. Mariani starà agli arresti domiciliari con la possibilità di uscire per un paio di giorni a settimana per andare a lavorare.