di Stefano Fabrizi

Un tuffo nelle feste con tanti spettacoli: regna il gospel e i musical, ma ci sono tanti appuntamenti specialmente per le famiglie in tutta le regione

VENERDI’ 22 DICEMBRE

San Severino – Al teatro Feronia alle 21:15 Michael Brown con i F.O.C.U.S. Sound of Victory. info: tel 339.6733590 – pagina facebook/sanseverinoblues – www.sanseverinoblues.com

Camerino – Alle 21.15, all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino, va in scena il Cine-concerto “Buster Keaton”, omaggio al maestro del cinema muto, tra i grandi geni della risata.

Appignano – Inaugurata la nuova mostra d’arte ceramica natalizia “Tra Cielo e Terra: Un angelo tra noi” ad Appignano, una tra le 45 città italiane di antica tradizione ceramica, in esposizione al convento dei frati Minori di Forano fino al 2 febbraio.

Caldarola – Il Festival Storie ospita a Caldarola il musical “Cenerentola” nell’allestimento della Compagnia della Rancia, per la regia di Ada Borgiani su regia originale di Saverio Marconi. Lo spettacolo si svolgerà alle 21.30, nel teatro Comunale. Biglietti terminati da due settimane.

Morrovalle – Si terrà alle 21:15 nella Chiesa di San Bartolomeo di Morrovalle il Concerto di Natale. L’ingresso è libero, la prenotazione è consigliata tramite email a [email protected]

Matelica – Alle 21 al Teatro Piermarini di Matelica La Traviata Smart con Orchestra Sinfonica G. Rossini, formazione cameristica. Noris Borgogelli, direttore, arrangiatore e narratore. Cast: Emanuela Torresi, soprano; Domenico Menini, tenore; Matteo Torcaso, baritono. Info 073785671 – 3738683790 www.orchestrarossini.it

San Costanzo – Andar per Fiabe, alle 17 al teatro della Concordia di San Costanzo va in scena Natale a suon di hip hop. Lo show è sold out.

Fermo – La mostra fotografica di Riccardo Banfi dal titolo “Ho chiamato solo per dirti che ti amo”, a cura di Matilde Galletti, è allestita a Palazzo Brancadoro e presenta alcuni interventi diffusi nella città come nel giardino di corso Cavour della Carifermo. Da venerdì 1 dicembre 2023 fino al 14 gennaio 2024.

Sant’Elpidio a Mare – Ritorna Lagrù Music Club, la rassegna di concerti all’Auditoriom Giusti di Sant’Elpidio a Mare. Venerdì 22 (ore 21) spazio a una straordinaria anticipazione con i Glissando Vocal Ensamble per inaugurare ufficialmente il periodo natalizio. Un mix di jazz, soul, rock, pop tutto rigorosamente utilizzando lo strumento più incredibile al mondo: la voce! Un ormai affermatissimo ensemble di sei voci eclettiche e raffinate in una performance energica, travolgente e, naturalmente, divertentissima!

Ancona – Alle 21:30 al Teatro delle Muse di Ancona concerto dei Florida Inspirational Singers, un ensemble costituito unicamente dai migliori solisti gospel dell’area della Florida Centrale. Info: www.anconajazz.com

SABATO 23 DICEMBRE

Sant’Elpidio a Mare – Torna a grande richiesta lo spettacolo “Nostalgia – Omaggio ai grandi classici Disney”, in scena, alle 21 al Teatro “Cicconi” di Sant’Elpidio a Mare. Per partecipare allo spettacolo è necessaria la prenotazione dei biglietti via whatsapp ai numeri: 3277978046 (Alessia) – 3477739996 (Clarita).

Loreto -Con inizio alle 19 nella Sala “Macchi” del Palazzo Apostolico di Loreto, l’evento conclusivo del Festival Barocco presenta il “Messiah” di Georg Friedrich Händel. L’evento è a ingresso libero ed essendo i posti della Sala limitati, si richiede prenotazione a [email protected].

Jesi – Concerto di presentazione del nuovo Cd Il dono che non si nega de La Macina alle 21 al Teatro Pergolesi di Jesi.

Corinaldo – Alle 21:15 al Teatro Goldoni di Corinaldo La Traviata Smart. Info e Prenotazioni Cristina 3386230078 – www.orchestrarossini.it

Grottammare – Al Teatro delle Energie di Grottammare va in scena Animali domestici di Caroline Baglioni interpretato da Christian La Rosa e Alice Raffaelli per la regia di Antonio Mingarelli. Informazioni e biglietti: biglietti diposto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com. Inizio ore 21.

DOMENICA 24 DICEMBRE

Senigallia – Natale con il Gospel. E’ la proposta del cartellone di Senigallia Concerti. L’appuntamento in musica è al Teatro La Fenice di Senigallia il pomeriggio del 25 dicembre, alle ore 17. Per vivere una suggestiva atmosfera natalizia si esibirà il gruppo Gospel JP & the Soul Voices

LUNEDI’ 25 DICEMBRE

Il Natale nelle Marche si articola in una serie di eventi e appuntamenti che toccano più di 20 borghi. È “Il Natale che non ti aspetti”, la rete delle feste natalizie più estesa d’Italia, che fino al prossimo 6 gennaio animerà la provincia di Pesaro e Urbino. Tutte le tradizioni sacre e profane da scoprire durante le prossime festività. Il programma

MARTEDI’ 26 DICEMBRE

Tolentino – Una grande band di dieci elementi capitanata da Paolo Del Papa e l’inconfondibile voce di Linda Valori per un concerto adatto a tutti i gusti. Alle 18 il tradizionale concerto di Santo Stefano del Politeama di Tolentino. Info: www.politeama.org/biglietti/ Politeama|Corso Garibaldi, 80|62029 Tolentino (MC)|T.+39 0733 968043|www.politeama.org

Matelica e Chiaravalle – È tempo di gospel al Teatro Piermarini di Matelica il 26 dicembre e al Comunale di Chiaravalle il 27 dicembre con The Serenity Singers. Informazioni: Matelica 0737 85088, Chiaravalle 071 7451020, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket, anche on line. Inizio concerti Matelica ore 21.15, Chiaravalle ore 21.

Altidona – Alle 17:30 alla Sala Colonna dell’Accademia Malibran di Altidona (Zona Artigianale Svarchi) Samuele Telari in “Quadri di una fisarmonica”. Musiche di Schnittke, Grieg, Musorgski. Info: www.tam.it

Ancona – Martedì 26 dicembre (ore 16) a Piazza Roma ad Ancona shakespeare Juke Box di e con Cesare Catà: lezione-Spettacolo tarologica sul Teatro del Bardo. Info: www.lagruproduzioni.com

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE

Civitanova – Alle 17 al Teatro Rossini Musical Natalizio con Bentornato Babbo. Info 0733 812936 – www.tdic.it

Montecarotto – Mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre (ore 21) Teatro Comunale di Montecarotto La Recita di Natale con Sarah Malnerich e Francesca Fiore, regia Antonella Questa. Info: www.atgtp.it

Arriva il weekend che apre le porte al Natale e a un lungo ponte di feste e il bynight è più che mai scintillante con ospiti e party.

VENERDI’ 22 DICEMBRE

Alla Serra di Civitanova “Christmas Stars”, si parte dalla cena spettacolo con gli Absolute 5. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, special guest in consolle Frankie P, voice Axer resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini. Lunedì speciale evento di Natale. Guest dj: Oyadi. Guest performer: Ana Valetim e il suo violino.

Al Brahma clubship di Civitanova “Abbronzatissima”, il format dell’estate Peté, in collaborazione con La Bottega di Bobo. Cena spettacolo e dopocena. Domani “Vida Loca”, l’appuntamento con la one night a base di reggaeton, hip hop, pop e dancehall più esclusiva d’Italia. Lunedì special guest Guè: la leggenda del rap italiano in esclusiva al Brahma.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx di Ancona Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Extra event, xmas edition. Dj resident: Antony Momoy. Domani Fabulae, il party di Natale. Special guest: Dj Pigini. Lunedì Afrocircus, la migliore musica afro in circolazione. Dj’s: Mastro – Giamma – Alpha – Diego e Jack. Speciale evento di Natale.

Alla Discoteca Azure di Pollenza Locura Latina di Natale salsa – bachata – kizomba – balli di gruppo animazione by New Fashion Gia Man Dance. Domani School party di Natale Special guest Night Skinny.

SABATO 23 DICEMBRE

Al Noir Jesi The Remake. Stessa musica e stesso staff del 2008 – 2009. In consolle: Danny De Godoy e Roby Litaliano. Lunedì guest Mind Against.

A Civitanova al Donoma ad un anno dal primo Goofy party, torna la serata più divertente del Donoma Club con ospite Diss Gacha. Diss Gacha sarà ospite sempre domani al Colosseo a Montecchio di Pesaro.

Tornando al Donoma, la sera di Natale, lunedì, special guest Bello Figo, uno dei rapper tra i più noti e controversi, con numerose pubblicazioni che lo pongono tra i più attivi in Italia.

Alla Villa Borghese di Pesaro cena di Natale Beat Show Dinner musica latina con Nicolò Ricci dj.

Al Jonathan di San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera delle Palme. Due ambienti musicali: area commerciale e area reggaeton.

Al Miami di Monsano The Great Gatsby – Il Grande Ballo. Lo school party più atteso e misterioso dell’anno, in collaborazione con il liceo scientifico di Jesi.

Al Casacon di Sirolo Glitz e Galm. Vacanze di Natale. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e dopocena con musica commerciale. In consolle dj Corrado Cori e Janos Murri, vocalist Beatriz.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, Natale 2023. Party Shakera.

