di Laura Boccanera

Il progetto di riqualificazione del Varco sul mare di Civitanova, è pronto: ridimensionato rispetto allo studio fatto dall’Università di Milano, revisionato dalla Sovrintendenza, è pronto per diventare realtà. Sarà sistemata l’area denominata “Varco sul mare” che dalle palazzine liberty conduce al mare, 18mila metri quadrati di superficie per i quali sono stati stanziati 6,7 milioni di euro, di cui finanziati con un primo stralcio 4,5 milioni. Serviranno per rifare la pavimentazione usurata che era il pavimento dell’ex fiera e verrà utilizzata graniglia per dare uniformità stilistica rispetto alla pavimentazione centrale che si trova fra le due palazzine liberty del Lido Cluana.

Cancellato il campetto da acqua soccer e il muretto che chiudeva verso est la visuale al mare.

Una richiesta della sovrintendenza che ha dato priorità alla prosecuzione di una direttrice ideale che dal comune arriva fino al mare. Per cui via la quinta di chiusura e via anche la rotatoria di largo Paul Harris. Si creerà un unico lungo corridoio fino al lungomare sud.

In fondo fontane di giochi d’acqua e ai lati verde e giochi per bambini. Nelle due lati laterali, verso nord rimane inalterato il parcheggio e a sud sarà realizzato un campetto polifunzionale per vari sport fra cui il basket. I giardini laterali subiranno qualche modifica nei camminamenti e nelle piantumazioni, anche perché alcune delle essenze presenti sono quelle che dovranno essere abbattute per la profilassi del tarlo asiatico.

Complessivamente è previsto l’abbattimento di 80 alberi (fra malati e non sviluppati a causa della presenza di arbusti nelle vicinanze) e la piantumazione di 100 nuove essenze. L’arco sarà messo in sicurezza nell’aspetto tecnico e illuminato ad hoc.

Questo in sintesi il progetto illustrato questa mattina dal sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e dall’assessore ai lavori pubblico Ermanno Carassai della riqualificazione del Varco sul mare che approderà in giunta a giorni, prima del Natale.

«Quell’area è uno spazio nevralgico per la città – ha detto il primo cittadino Fabrizio Ciarapica – e avevamo preso l’impegno di riqualificare quell’area. Dopo l’abbattimento dell’ex fiera si è creata una grande opportunità di riconquistare questo spazio. Nel progetto di riqualificazione verranno favoriti gli spazi di aggregazione e verdi, rifatta la pavimentazione e l’ illuminazione e videosorveglianza, create aree fitness e un campo polivalente per attività sportive. Sarà un’area sempre più centrale e importante per la vita della città».

Ricorda l’iter di gestazione l’assessore ai lavori pubblico Ermanno Carassai: «siamo arrivati qui dopo un lungo lavoro in cui non sono mancati momenti di confronto. Rispetto al piano di fattibilità elaborato dal Politecnico di Milano abbiamo effettuato delle modifiche accogliendo anche alcune prescrizioni della sovrintendenza. L’opera era già stata inserita nel piano delle opere pubbliche a novembre e finanziata con 4,5 milioni di euro che rappresentano un primo stralcio rispetto ai 6,7 milioni dell’ intero progetto per la stanza 4, quella del Varco».

Carassai fa anche una previsione sui tempi di consegna: «il 2024 sarà un anno importante: entro la fine dell’anno verrà approvato in giunta e nel 2024 seguirà la gara d’appalto. Credo che entro l’estate potrebbero iniziare le opere».

Un capitolo a parte è rappresentato dal verde: «con un agronomo abbiamo verificato le essenze arboree presenti, quali sono malate e quali non sviluppate a causa della presenza di altre piante. Cercheremo di limitare al massimo l’abbattimento» conclude Carassai.

Qualche numero lo fornisce il dirigente Marco Orioli: «è prevista la piantumazione di 100 piante nuove e per 80 l’abbattimento, di queste metà sono sotto misura e soffrono per l’affollamento intorno. Alcune sono già state abbattute per il tarlo asiatico. Rispetto alla sistemazione originaria l’impatto sulla massa verde è ridotto al minimo e anche le superficie costruite e il consumo di suolo rispetto all’attuale è invariato».