Ha dedicato la sua vita a curare i bambini e le bambine. Maria Piatti, 75 anni, è morta ieri nella sua abitazione dopo una breve malattia fulminante. Originaria di Loro Piceno e laureata a Roma all’Università La Sapienza con specializzazione in Pediatria e Neonatologia, ha ricoperto il ruolo di dirigente medico per circa 40 anni all’Ospedale di Macerata seguendo centinaia di bambini di tutta la provincia con particolare interesse nella broncologia ed allergologia pediatrica. Anche dopo la pensione si è distinta per l’immane umanità e l’onestà professionale verso i pazienti che seguiva. Lascia le amate figlie Anna ed Elisa, le adorate nipotine Beatrice ed Elena. Il funerale verrà celebrato nella chiesa di Santa Maria di Loro Piceno domani 22 dicembre alle 15.