Si sono conclusi a Castelsantangelo i lavori necessari al fine di ridurre i rischi legati al dissesto gravitativo nel territorio comunale.

«Particolare attenzione è stata posta alle misure di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente, mediante l’installazione di sensori di monitoraggio sulle reti paramassi – si legge in una nota del Comune – .

Si tratta di una forma di tecnologia avanzata che permette di rilevare situazioni di potenziale pericolo e, quindi, avvertire gli utenti mediante allerta. Un metodo che permette di tenere sotto controllo, in maniera elettronica, le barriere paramassi installate lungo le pareti rocciose. La supervisione della rete di sensori avviene mediante portale web, mediante il quale è possibile procedere alla supervisione dello stato della rete di allertamento, alla visualizzazione del numero di eventi e relativa posizione su mappa georeferenziata. Il monitoraggio è costante e sicuro e, nel caso in cui venissero rilevati impatti sulle barriere, il sistema di sicurezza andrà ad inviare immediatamente una segnalazione di allerta alle istituzioni preposte mediante mail ed sms. Una forma di tutela per i cittadini, l’abitato e l’ambiente».