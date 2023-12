Il Consorzio revisioni autoveicoli maceratesi (Rev. Aut.) si è riunito nei giorni scorsi per fare il punto della situazione sull’anno che sta per concludersi e per analizzare gli obiettivi da proseguire, in un momento che vede il consorzio in grande evoluzione. L’occasione, la conviviale dei soci per gli auguri di Natale.

Il Consorzio è una realtà in espansione e attualmente annovera 51 imprese associate e 21 centri revisione, di cui 20 in provincia di Macerata e uno in provincia di Fermo: un risultato che lo pone tra i consorzi di maggior rilievo nel territorio nazionale in materia. Negli ultimi anni, il Rev.Aut. è infatti cresciuto anche in termini di clientela, tanto che in relazione al 2021 il numero totale delle revisioni effettuate dagli associati sono aumentate del 5%. Sintomo di una professionalità che viene riconosciuta.

Il consorzio, del resto, è molto attento a tutte le novità del settore, tanto che è costante la mole di corsi di aggiornamento che viene promossa per formare i responsabili tecnici, tenendoli così al passo di un comparto molto dinamico. Un’azione che vuole proprio rinsaldare quel patto di fiducia che si è creato col tempo con chi si affida agli associati del consorzio.

Anche per questo, durante la conviviale, Claudio Chiacchiera, presidente di Rev.Aut e presidente interprovinciale Anara Confartigianato, ha sottolineato come il Consorzio sia aperto a nuove partnership e collaborazioni per implementare la qualità dei servizi offerti. Un aspetto non di poco conto, considerando che una corretta revisione, oltre ad espletare un obbligo di legge, è indispensabile in termini di sicurezza stradale.

Il Consorzio Revisioni Autoveicoli Maceratesi (Rev. Aut.) è una società cooperativa a responsabilità limitata, promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Costituita nel 1997, si occupa di prestazione mutualistica ed imprenditoriale e di gestione delle revisioni periodiche dei veicoli.