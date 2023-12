Si conferma un evento di successo la terza edizione di BCinCin Recanati – il brindisi di Natale, organizzato per soci e clienti dalla Bcc di Recanati e Colmurano in piazza Giacomo Leopardi. Anche quest’anno un numeroso pubblico proveniente da tutta la provincia di Macerata, ha animato il loggiato del Comune di Recanati, trasformato per l’occasione in un mercatino natalizio del gusto, con stand enogastronomici locali che hanno permesso ai partecipanti di degustare i prodotti del territorio.

Tra le aziende aderenti all’iniziativa: D’Andrea Giovanni, La Cerqua Tartufi, Old Garden, Cantine Colpaola, Terre di Serrapetrona, Tenuta Piano di Rustano, I Tre Filari, Cantine Saputi, Oleificio Cartechini, Associazione Le Paccucce, Origine Pizza Piada & Sfizio, Corradini Sas, Cooperativa Sociale Pars. All’interno dell’atrio comunale si è svolta la cerimonia di premiazione del “Bonus Cicogna BCC 2023“, presentata da Marco Zingaretti; si tratta di un contributo che la Bcc di Recanati ha voluto erogare a tutti i neo-genitori, soci della banca, con figli nati nell’ intervallo temporale 01.12.2022 – 30.11.2023.

Il presidente della Bcc di Recanati e Colmurano Sandrino Bertini e il direttore generale Davide Celani, hanno ricordato l’importanza sociale del bonus cicogna, un’iniziativa fortemente voluta dal consiglio di amministrazione, ribadendo il sostegno della Banca ai giovani ed alle famiglie del territorio, nel rispetto dei principi fondanti del Credito Cooperativo, quali cooperazione, mutualità e localismo. «Non è solo un gesto finanziario, ma un’emanazione tangibile della dedizione della banca per favorire il benessere delle famiglie dei nostri soci» afferma il direttore generale Davide Celani.

Non sono mancanti i saluti istituzionali da parte del sindaco Antonio Bravi e dell’assessore alla cultura Rita Soccio. La grande performance musicale live del talentuoso artista Dave Orlando ed i giochi di luce sotto il loggiato comunale, hanno reso ancora più magica la terza edizione di un evento che è diventato ormai un appuntamento fisso per i soci ed i clienti della Bcc di Recanati e Colmurano e per la città.

