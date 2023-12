E’ tornato, dopo lo stop forzato a causa del Covid, “Emercenza”, l’appuntamento dedicato a operatori sanitari, volontari del 118 di Macerata, Fermo ed Ancona oltre al personale del Pronto soccorso. Sono stati ben 270 i partecipanti alla cena di giovedì al ristorante Anton di Recanati a cui sono stati invitati gli operatori dell’Emergenza di tutta la regione.

Lo staff organizzativo fa parte della Centrale Operativa 118 di Macerata ed è composto da Marco Troiani, Matteo Rogani, Gianni Gianferro, Emanuele Del Moro, Paola Paolucci, Marta Ficosecco, Elisa Compagnucci, Alessandro Francioni e Andrea Quinzi.

L’evento ha l’unico scopo di aggregare e trascorrere una serata insieme all’insegna del divertimento. Diventa inoltre l’occasione per scambiarsi gli auguri di buon Natale e anno nuovo. L’animazione è stata curata da Radio Linea: i partecipanti, dopo la cena, si sono scatenati in balli e disco dance. Sponsor della serata è stato Mambu App e software in cloud.