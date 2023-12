Sarà una domenica di inaspettato riposo per la Recanatese. La partita in programma domani sul campo del Gubbio, infatti, è stata rinviata a data da destinarsi «a causa dei danni provocati dal forte vento della scorsa notte e di questa mattina ai pannelli di copertura della tribuna dello stadio Pietro Barbetti», fa sapere la società umbra. La decisione è stata presa dalla Lega Pro a seguito di quanto disposto ieri dai carabinieri della Compagnia di Gubbio, che hanno ritenuto l’impianto sportivo non idoneo allo svolgimento della partita.

«I tagliandi d’ingresso allo stadio già acquistati e gli abbonamenti saranno validi per la gara di recupero. Chi invece non vorrà o non potrà assistere a tale incontro di recupero potrà essere rimborsato con modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni», aggiunge il club eugubino.

Per i giallorossi, quindi, un fine settimana sul divano a studiare le avversarie: prossimo impegno, al momento, quello fissato per sabato prossimo alle 18,30 al Tubaldi contro la Virtus Entella.