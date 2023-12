di Stefano Fabrizi

VENERDI’ 15 DICEMBRE

Recanati – “Cibernetica e Fantasmi” la prima mostra su poesia e intelligenza artificiale in Italia curata da Sineglossa a Villa Colloredo Mels di Recanati dal 15 (alle 18) al 30 dicembre.

Fermo – Tre giorni ricchi di appuntamenti a Fermo. Venerdì 15 dicembre Giorgio Montanini a teatro con “C’è sempre qualcosa da bere” alle 21. Sabato 16 dicembre animazione con Babbo Natale in piazza Matteotti (ore 16). Alle 18, in piazza Torino, la scuola Ritmo Nuevo con “Babbo Natale latino”. Alle 21,15, spettacolo in teatro con Luca Bizzarri dal titolo “Non hanno un amico”. Domenica 17 dicembre animazione a piazza Matteotti e alle 17 torna il teatro per ragazzi con “La fattoria degli animali”. Alle 18 si prosegue con lo spettacolo di danza, canto e performance dal titolo “Un’avventura di Natale al Polo Nord. Alle 18, nella chiesa della Sacra famiglia, concerto del gruppo corale Shalom.

Fermo – Al via il XXVIII Stage Internazionale del Saxofono dal 15 al 17 dicembre nella città di Fermo che si appresta ad essere la capitale italiana del sassofono. Gli eventi e i concerti in programma per lo Stage Internazionale del Saxofono saranno con ingresso gratuito, per info [email protected]

Jesi – Alla vigilia del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, debutta al Teatro Pergolesi l’opera “La Rondine” (1917), mai rappresentata prima a Jesi. Quarto ed ultimo titolo della 56^ Stagione Lirica di Tradizione, andrà in scena venerdì 15 novembre alle 20,30 e domenica 17 dicembre alle 16 con anteprima giovani giovedì 14 novembre alle 16; dirige Valerio Galli, la regia è di Paul-Émile Fourny, le scene di Benito Leonori, i costumi di Giovanna Fiorentini. Nella settimana dell’opera, la musica in filodiffusione per le vie del centro storico. Biglietti opera La Rondine, da 15 a 70 euro. Info e biglietti: Biglietteria del Teatro Pergolesi – 0731 206888 – [email protected] – www.fondazionepergolesispontini.com

Osimo – Vanessa Scalera, interprete al cinema per Bellocchio, Moretti e Giordana e in TV protagonista della serie di Rai1 “Imma Tataranni”, debutta venerdì 15 dicembre alle 21:15 in prima nazionale alla Nuova Fenice di Osimo, con “La sorella migliore” un testo di Filippo Gili con la regia Francesco Frangipane. Info: Amat 071/2072439 www.amatmarche.net.

Osimo – Sarà inaugurata venerdì 15 dicembre, alle ore 18 a palazzo Gallo di Osimo, piazza Dante 6, la mostra “01-IO: il punto di vista dell’intelligenza artificiale attraverso la sua arte”, da un’idea di Federico Gallo Perozzi, realizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Osimo e prodotta dall’associazione culturale MAC Manifestazioni Artistiche Contemporanee.

Ascoli Piceno – L’Associazione Arte Contemporanea Picena e Fainplast con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno hanno presentato la mostra Notte da Osvaldo dell’artista Valerio Nicolai, vincitore della terza edizione del Premio Osvaldo Licini by Fainplast, il premio dedicato alla pittura italiana. La mostra sarà visitabile fino al 3 marzo 2024 alla Galleria d’Arte Contemporanea Osvaldo Licini di Ascoli Piceno.

Corinaldo – La guida escursionistica “Outdoor nelle montagne del Catria e del Nerone” di Paolo Ragni, pubblicata da poche settimane da Monti Editore di Cesena, verrà presentata con la presenza dell’autore alla Biblioteca Comunale di Corinaldo venerdì 15 dicembre alle 21.

Pesaro – Alle 21 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini Concerto in memoria di Mario Del Monaco con Daniela d’Arminio soprano, Gianni Mongiardino e Alessandro Moccia tenori, Riccardo Maria Ricci pianista, presenta Francesca Sassu.

SABATO 16 DICEMBRE

Civitanova – Al Rossini alle 21:15, il Rigoletto: si tratta della prima delle due rappresentazioni (l’altra è L’Elisir d’Amore) che compongono la proposta della quinta Stagione Lirica Civitanova all’Opera. Nel mezzo, il tradizionale Concerto di Capodanno. Biglietti online su www.ciaotickets.com

Corridonia – Il cartellone del Teatro Velluti di Corridonia propone “Ma che problema hai?”prima regia teatrale dell’attore marchigiano Simone Riccioni su testo originale di Valentina Capecci, messo in scena dalla Compagnia Amaranto e interpretato da dieci giovani della scuola teatrale di Riccioni. Informazioni: Teatro Velluti tel. 376/1636640, Comune di Corridonia Assessorato alla Cultura, tel. 0733/439901 e AMAT, tel. 071/2072439 www.amatmarche.net.

San Severino – Arriva l’ultimo speciale appuntamento del 2023 con il grande circo contemporaneo al Teatro Feronia, questa volta protagonista è la co-direttrice artistica della rassegna e del SIC/Stabile di Innovazione Circense: Fabiana Ruiz Diaz. Sabato 16 dicembre (ore 20,45) va in scena, in anteprima nazionale, il nuovo spettacolo firmato Circo El Grito che debutterà poi a gennaio nella prestigiosa Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Montecosaro – Alle 21:30 la Rassegna Mount Echo’ 2023 propone un anteprima italiana: i Vaninshing Twin che propongono il loro nuovo album “Afternoon X”, sempre al Teatro delle Logge a Montecosaro.

Monte San Pietrangeli – La tredicesima edizione di Parlare Futuro si svolgerà dal 16 dicembre 2023 al 26 gennaio 2024. Si inizia con Umberto Galimberti con un intervento provocatorio dal titolo L’uomo, la natura e la tecnica. Un Filo da ricucire il 16 dicembre, ore 18.00, presso il Centro Sportivo Oscar Marziali di Monte San Pietrangeli. Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero e gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per info: 3384162283.

Porto San Giorgio – Luca Bizzarri è in scena con il suo NonHannoUnAmico, scritto con Ugo Ripamonti e ispirato dall’omonimo podcast, al Teatro Comunale di Porto San Giorgio sabato 16 dicembre (ore 21.15), secondo titolo in programma nel cartellone. Informazioni AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net. Inizio ore 21,15 a Porto San Giorgio, ore 21 a Urbino.

Ancona – E’ tutto pronto per il debutto di Popsophia ad Ancona. Il festival nazionale che si svolgerà ufficialmente a marzo, sbarca alla Mole Vanvitelliana con l’attesa anteprima dei philoshow inediti ideati e realizzati dalla direttrice artistica Lucrezia Ercoli appositamente per la città nel periodo natalizio. I philoshow di sabato 16 dicembre e domenica 17 dicembre (ore 21,15) sono ad ingresso gratuito.

Ancona – Contaminazioni. Opere di Roberto Bonfigli a cura di Paolo Benvenuti e Stefano Tonti alla Galleria d’Arte Puccini (via Matteotti 31/A) di Ancona. Inaugurazione: sabato 16 dicembre ore 17,30. Dal 16 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024. Orario: dal mercoledì al sabato 17,00 – 19,30

Cagli – Alle 21 nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Cagli, si inaugura la seconda edizione di “Bianchi Castelli d’Aria: itinerari musicali nella Provincia di Pesaro Urbino”. Info: www.laboratorioarmonico.it

Jesi – Alle 21:15 al Piccolo Teatro di Jesi nuovo spettacolo all’interno del calendario di Marche in Atti, che prosegue con “Il Gioco dell’Epidemia”, messo in scena dalla compagnia Res Humanae di Jesi. Per tutti gli spettacoli il costo del biglietto intero è di 13€ – ridotti under 25 e tesserati Fita 10€.

DOMENICA 17 DICEMBRE

Civitanova – Al Teatro Rossini alle 21,15 Lodo Guenzi in Trappola per topi inaugura la stagione in abbonamento. Informazioni e biglietteria presso Teatro Rossini 0733 812936 e circuito AMAT / vivaticket, anche on line. Inizio spettacolo ore 21.15.

Tolentino – Uno straordinario viaggio sonoro alla scoperta delle melodie senza spazio e senza tempo del tango in compagnia di uno dei più apprezzati Duo in Italia. Domenica 17 dicembre alle ore 18,00 si esibirà al Politeama di Tolentino SatorDuo con Histoire du Tango. Francesco Di Giandomenico alla chitarra e Paolo Castellani al violino eseguiranno le più belle musiche di A. Piazzolla, M. Rodriguez, C. Gardel, A. Villoldo, P. Castellani.

Cingoli – A Cingoli domenica 17 dicembre (ore 17) il secondo appuntamento della rassegna “Domeniche a S.Spirito” con Elena Frontaloni.

Fermo – Babbo Natale in bicicletta. Cicloturistica per grandi e bambini. Appuntamento domenica 17 dicembre (8:30) in Piazza del Popolo a Fermo.

Urbino – Luca Bizzarri è in scena con il suo NonHannoUnAmico, scritto con Ugo Ripamonti e ispirato dall’omonimo podcast, al Teatro Sanzio di Urbino, per l’apertura di cartellone, alle 21, nuovo appuntamento della stagione del teatro realizzato dal Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche. Informazioni AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net. Inizio ore 21 a Urbino.

Osimo – Alle 17.30, l’Istituto Campana di Osimo ospita nel suo Teatrino un appuntamento teatrale di particolare significato, prodotto dal Festival Barocco delle Marche: una nuova drammaturgia appositamente commissionata e realizzata, dedicata alla figura di artista e di donna di Maddalena Laura Lombardini (Venezia, 1745-1818).

Colli al Metauro – Torna il Festival ‘Macchie e inchiostri’ di Colli al Metauro dedicato al giornalismo d’inchiesta. «Etica e diritti» è il tema della sesta edizione della rassegna, che si articola da domenica 17 dicembre a domenica 25 febbraio con sette appuntamenti. Il programma

Fermo – Si intitola “Maratona di Natale” l’iniziativa (ingresso ad offerta libera) organizzata dalla libera associazione culturale “Armonica-mente”, presieduta da Nunzia Luciani con il patrocinio del Comune di Fermo in programma domenica 17 dicembre dalle ore 16.30 nel salone delle Feste dell’Hotel Astoria di Fermo.

Porto San Giorgio – Domenica 17 dicembre torna il teatro per ragazzi e famiglie con lo spettacolo “La fattoria degli animali” (ore 17). In scena la compagnia laziale “Teatro Bertolt Brecht” con la divertente versione tratta dal capolavoro di George Orwell. Biglietti su www.ciaotickets.com

Senigallia – Senigallia Concerti entra nel vivo dell’atmosfera natalizia. Due i concerti di dicembre: il Concerto dell’Avvento in programma domenica 17 dicembre (alle 17) all’Auditorium San Rocco e il Concerto di Natale con il Gospel il 25 dicembre al Teatro la Fenice. Il “Concerto dell’Avvento” è il terzo appuntamento di “Senigallia Concerti”, la stagione organizzata dal Comune di Senigallia e dall’Associazione Culturale LeMuse con la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

Bynight, aspettando il Natale iniziano ad arrivare gli ospiti da Valeria Marini a Umberto Smaila, da Fred De Palma e Ludwig a dj Ralf

VENERDI’ 15 DICEMBRE

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Alla Discoteca Azure di Casette Verdini – Pollenza domani Party Techno in collaborazione con lo staff 404.

Al Nyx di Ancona Teekanne, il party friendly. Musica: hits, commerciale, reggaeton, urban, 90-00, trash. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj resident: Antony Momoy.

Alla Serra di Civitanova stasera si parte dalla cena spettacolo “Colpo grosso” che vede protagonista il mitico conduttore dell’omonima trasmissione Umberto Smaila con il suo show. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini.

SABATO 16 DICEMBRE

Alla Villa Borghese di Pesaro aspettando Capodanno Beat Show Dinner Celebrity Suite con Valeria Marini cena e discoteca gustose emozioni: la cena spettacolo a cura di Corrado Cori e Roby Revolution.

Il re del raggaeton italiano arriva al Brahma clubship di Civitanova: special guest Fred De Palma. Nome d’arte di Federico Palana, incontra la cultura hip-hop nel 2008 mostrando ben presto una forte attitudine al freestyle. Il suo successo ormai si spande a macchia d’olio anche al di fuori dei confini dello stivale.

Al Casacon di Sirolo Glitz e Galm. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e dopocena con musica commerciale. Live Matteo Borghi band. In consolle dj Andrea Paladini e vocalist Janos Murri. Domenica Christmas Lunch. Il pranzo spettacolo. The Sunday Lunch. Music all day long. Pranzo e musica con Oriano ed Alessandrino.

Al Noir Jesi un grande ritorno in consolle, special guest dj Ralf.

A Civitanova al Donoma special guest Ludwig: torna il dj e cantante capace di attirare le attenzioni delle major con uno stile tutto suo. Tra le più importanti Hit che tutti hanno cantato e ballato ci sono: Domani Ci Passa, Tropicana, Belvedere feat. Dj Matrix & Nara, Courmayeur feat. Dj Matrix & Carolina Marquez.

Al Kontiki di San Benedetto del Tronto Barbie night, con allestimento a tema.

Al Colosseo di Montecchio “Fancy” aspettando Natale e Capodanno.

Al Miù di Marotta Cinquantesimo anniversario. Cena + 4 ambienti musicali: Commerciale, reggaeton, house, afro, trash e latin.

Al Miami di Monsano in Main Room: Happy Birthday Mamacita. Privè: Afro.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

Al Jonathan di San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera delle Palme. Due ambienti musicali: area commerciale e area reggaeton.

