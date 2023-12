di Alessandra Pierini

Ha iniziato a lavorare come modella a sedici anni, ma le passerelle, i set fotografici e le trasmissioni televisive alle quali ha partecipato, erano uno strumento per poter cogliere i segreti dell’organizzazione, della regia, del back stage. Chiara Nadenich ha fatto della moda e dello spettacolo il suo lavoro, riuscendo con caparbietà in un mondo per niente a portata di mano, dove molti falliscono.

E’ salita sul palco come finalista di Miss Italia nel 2000. E’ stata la sua prima esperienza?

«In realtà lavoravo già da qualche anno come modella anche se sembra impossibile che potessi farlo da Corridonia. Ho iniziato con i calzaturifici locali, mi chiamavano per i servizi fotografici,ne ho fatti tantissimi, mi divertivo e guadagnavo qualcosina. Ma lavorare nella moda sul serio era il mio sogno e da Corridonia dove vivevo, nell’epoca pre internet non era facile! Compravo tutte le riviste di moda e anche se stavo in casa, mi cambiavo più volte al giorno apparentemente senza motivo, solo per sperimentare look. Erano gli anni Novanta, non c’erano neanche i social e arrivare a fare qualcosa di concreto non era semplice. Quindi provai con i concorsi, quelli che oggi si criticano tanto, erano il varco per il mio sogno, li ho fatti tutti, Miss Muretto, Miss Universo, Miss Grand Prix, Miss Italia».

Come è stato partecipare a Miss Italia?

«Io partecipavo come Miss Marche, ho avuto la fortuna di rappresentare la mia Regione, ne ero orgogliosa. All’epoca Miss Italia era come Sanremo per importanza, riuniva l’iltalia davanti la tv. Arrivata in finale, sono stata a Salsomaggiore con le altre 99 finaliste un mese per preparare le 4 serate in diretta Rai. Ho vissuto a pieno ogni momento e ogni aspetto del concorso, dalle preparazioni delle scenografie edelle coreografie, ai rapporti con gli sponsor, la stampa e tutta la grande macchina organizzativa che era Miss Italia. Tutto il mondo che sognavo ho potuto osservarlo da vicino davanti e dietro le quinte. Ancora oggi della diretta di Miss Italia ricordo ogni passo e ogni emozione. Mi ricordo anche con affetto e stima di Fabrizio Frizzi che era il conduttore all’epoca, persona di una sensibilità incredibile, rara in questo mondo direi. In quella fase ho conosciuto Marco Moscatelli che era il conduttore delle fasi locali e poi sarebbe diventato un mio carissimo amico e socio di Fabbricaeventi.com».

Miss Italia le ha aperto delle porte importanti?

«Mi ha dato delle opportunità ma è a Miss Muretto che ho incontrato una agente di moda, di origine croata come me (il nonno era arrivato in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e aveva sposato la nonna ndr) che collaborava con una agenzia di Milano e mi inserì. Mi trasferii a Milano. Nel frattempo ho anche vinto la fascia Ragazza Moda a Miss Universo e sono finita sulla copertina di Anna che oggi non esiste più. Fecero un servizio su di me intitolato “Come nasce una top”».

Come è andata a Milano?

«Quando ho accettato la proposta dell’agente, ho preso la valigia e sono andata a Milano dove non conoscevo nessuno. Questa booker mi mise a disposizione una casa dalla quale si era trasferita da poco. Non c’erano luci e mobili, solo il materasso. Ho resistito un mese in una condizione a dir poco difficile, poi ho trovato una sistemazione con una coinquilina. Ho lavorato come modella professionista per 10 anni. Milano mi è rimasta nel cuore, è una città che ti chiede tanto ma ti restituisce di più. E’ contemporanea, moderna, aperta , cosmopolita , mi ha aperto la mente, ho ancora tanti amici li. Da Milano ho avuto anche l’opportunità di lavorare come modella all’estero, a New York, Cape Town in Sud Africa, Atene, Monaco, Amburgo, ho conosciuto tante realtà diverse nel mondo e tante persone diverse. Tenacia, testardaggine e un pò di fortuna mi hanno dato la possibilità di vivere il mio sogno. Comunque pur lavorando come modella, continuavo ad essere attratta da cosa accadeva intorno, la parte pratica, organizzativa ed ho colto ogni occasione per imparare»

Quando l’organizzazione di eventi e spettacoli si è trasformata in un lavoro?

«Quando sono tornata da Milano, Marco Moscatelli mi ha coinvolto nel Gran Galà di Villa Collio, era una sfilata di moda molto esclusiva su invito, nata da una sua idea. Sin dalla prima edizione (ce ne sono state 10 ) abbiamo avuto modo di metterci in gioco ma già entrambi avevamo, ognuno nel suo campo, un know how importante. Da quel momento abbiamo iniziato ad organizzare eventi insieme, sfilate, feste aziendali, inaugurazioni, eventi in piazze importanti, spettacoli di varietà. Stare a Milano mi aveva anche dato l’opportunità di conoscere professionisti dello spettacolo, conduttori, showgirl, comici , i ragazzi delle Iene, cosa che si è rivelata molto utile. Oggi con fabbricaeventi.com abbiamo anche la possibilità di proporre ai nostri clienti nomi importanti dello spettacolo. Io e Marco oltre ad essere soci siamo amici e siamo cresciuti professionalmente piano piano attraverso il passaparola, non ci siamo pubblicizzati molto devo dire, ciò nonostante la nostra agenzia oggi ha un ottima reputazione e ne siamo molto soddisfatti. Nel frattempo continuo a lavorare come modella di fitting per Prada».

Cosa mette nell’organizzazione degli eventi?

«A me fa stare bene lavorare in un posto bello, dove trovo bellezza ed armonia, nelle cose e nelle persone. Mi piace curare ogni dettaglio, sono una rompiscatole ma la ricerca nei miei eventi di quella armonia di cui io per prima ho bisogno, arriva fino al pubblico che partecipa e al cliente che ci chiama per curare il suo evento. Quello che cerchiamo di fare con Fabbricaeventi.com è dare una impronta glamour a qualunque iniziativa produciamo. E proprio in questa ottica sto lavorando su un nuovo progetto con un esperto di marketing e comunicazione aziendale e fotografia di moda. L’obiettivo è di seguire il cliente anche nella sua immagine, per dare una nuova veste e visione alle aziende del nostro network».

Quali eventi le sono rimasti nel cuore?

«Sicuramente la rassegna di Moda sotto le stelle di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli e Fermo che si svolge ogni estate in piazza ad Ascoli oggi arrivata alla 37esima edizione. E’ una iniziativa di moda e spettacolo di alto livello nel centro Italia,mi è sempre piaciuta, andavo come pubblico quando potevo ed oggi con fabbricaeventi.com ne curiamo la produzione e io la regia. Sono molto affezionata anche alla sfilata della Cna Picena, un evento più giovane ma in continua crescita che quest’anno arriva alla sua decima edizione. Amici Show è un altro spettacolo che adoro, è un varietà che proponiamo in piazze e teatri, fatto di un gruppo di artisti cantanti, comici, ballerini, performer che noi amiamo e con i quali siamo molto in sintonia, questa sinergia rende amici Show un evento coinvolgente ed emozionante, vi invito a partecipare se ne avrete l’occasione. E’ stato molto bello anche essere parte del 50esimo di Lube Cucine, essere sul palco io per la regia e Moscatelli per la conduzione è stata una esperienza molto appagante».

In questo momento a cosa sta lavorando?

«Siamo impegnati in diversi eventi aziendali natalizi privati e in due grandi feste di capodanno diverse, una ad ingresso libero in Piazza a San Severino con Radio 105, la band Spaghetti a Detroit e l’altro al ristorante Mediterraneo di Macerata con il classico cenone, ma al quale abbiamo aggiunto uno splendido spettacolo e tante sorprese. Devo dire che se mi guardo indietro vedo tutta la strada che ho fatto a volte in salita, ma oggi sono molto soddisfatta perché Fabbricaeventi.com era quello che volevo. Lavorare nella moda, nello spettacolo e nell’arte dell’intrattenimento viene visto in alcuni casi come qualcosa di futile, di facile, di superficiale alla portata di tutti, ma organizzare anche una semplice festa prevede delle regole, ed è un mestiere a tutti gli effetti. Creare intrattenimento o valorizzare un’azienda con un evento non può essere fatto con leggerezza, ogni aspetto va curato in modo serio e noi ci crediamo».

In tutto questo è anche una mamma…

«Sono mamma di una ragazza di 13 anni. Non mi sono mai fermata nel lavoro, al settimo mese di gravidanza ho organizzato un Capodanno, non con poche difficoltà fisiche, Rachele è sempre stata con me, mi ricordo di aver fatto tutta la regia di una sfilata di moda con lei in fascia attaccata a me con un marsupio, in modo da avere almeno le mani libere per leggere la scaletta, perché piangeva con chiunque altro. Mia mamma ancora lavorava quando è nata mia figlia, ma mi ha aiutato molto. La collaborazione della famiglia è tutto, nei primissimi mesi di vita di Rachele non potevo non esserci, allo stesso tempo per il mio lavoro non sono sostituibile in certi casi, e con qualche aiuto e molto sonno perso, ce l’ho fatta».