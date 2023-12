Il Comune di Penna San Giovanni ha rinnovato l’accordo di collaborazione con la sezione locale della Croce rossa di Sarnano per garantire la sicurezza e l’assistenza durante tutte le manifestazioni.

«La Croce rossa è un’istituzione fondamentale per i territori dell’entroterra distanti tantissimi chilometri dai presidi ospedalieri – sottolinea il primo cittadino Stefano Burocchi – quindi in caso di emergenza è essenziale avere mezzi e persone qualificate che possano prestare le necessarie cure, un servizio di vitale importanza per piccole realtà montane come la nostra». Il presidente del locale Comitato della Croce rossa Adriano Conti afferma con orgoglio: «Da decenni portiamo avanti una stretta collaborazione con i Comuni di Penna San Giovanni, Gualdo, Monte San Martino, Sant’Angelo in Pontano, San Ginesio e Sarnano, dove abbiamo la sede operativa, e proprio questa collaborazione ci consente di avere 5 dipendenti nel nostro organico in pianta stabile, personale costantemente formato e altamente qualificato che garantisce un controllo del territorio attento e puntuale sotto il profilo sanitario. Grazie alla fiducia nei nostri confronti il nostro personale può contare su una nuovissima ambulanza, autorizzata dal Servizio sanitario, modello Aals Advanced Life Support, l’ultima frontiera dei mezzi di soccorso, munita di ogni attrezzatura all’avanguardia e tra le più moderne esistenti in Italia. L’acquisto è stato possibile grazie alla generosità dei Comuni di Penna San Giovanni, Gualdo, Sarnano, l’Unione Montana del Monti Azzurri e Banca Macerata».

Ma non è l’unico servizio che la Croce rossa garantisce sul territorio locale, oltre al trasporto dei pazienti da e per gli ospedali, i servizi di emergenza e 118, i corsi di formazione e primo soccorso, il Comitato di Sarnano dallo scorso luglio, grazie soprattutto al lavoro della vicesindaca Stefania Cardinali, presta assistenza alle famiglie più bisognose anche di Penna San Giovanni, circa una decina, consegnando pacchi alimentari e garantendo sostegno per ogni necessità. In totale la Croce rossa assiste quasi 90 famiglie in tutto il comprensorio dei Comuni montani. «Una sensibilità che fa onore al presidente Conti e a tutti gli iscritti alla Croce Rossa, sempre pronti ad occuparsi dei più deboli», conclude Burocchi.