Con le fontane danzanti Civitanova ha dato il via ieri agli spettacoli per le festività di Natale. In una piazza XX settembre illuminata a festa dalle luci e con sullo sfondo palazzo Sforza sfavillante i giochi d’acqua e di fuoco hanno reso quasi pirotecnico il primo evento in programma.

Due gli spettacoli che hanno animato il pomeriggio e migliaia le presenze nonostante il freddo pungente. Le fontane danzanti non sono una novità per Civitanova, ma la loro presenza è sempre un momento di grande attrazione. Uno spettacolo che fonde come per magia, acqua, linea, luce, colore e musica. L’allestimento consiste nel montaggio di una vasca nella quale viene installata una particolare rete di tubazioni che dispone di centinaia di zampilli accuratamente combinate per creare meravigliose immagini. E a proposito di magia, il prossimo appuntamento con il programma di Natale prevede proprio la presenza del fatine più amate del piccolo schermo: venerdì 8 dicembre in occasione dell’accensione dell’albero di Natale in piazza ci sarà il magic show party targato Winx. Un live show coreografico con le Winx e dalla mattina laboratori tematici e un’area selfie Winx.