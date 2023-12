di Mauro Giustozzi

Una passerella lunghissima con ben 47 premiati per la Festa dello sport del Coni Macerata edizione 2023. Segno di una stagione che ha visto tante società ed altrettanti atleti porsi in vetrina partendo dal livello provinciale per raggiungere traguardi nazionali ed alcuni casi europei. A dimostrazione di come il tessuto sportivo e le società provinciali sono una ricchezza capace di sfornare risultati ed atleti capaci di imporsi a tutti i livelli e in tutte le discipline. Lo sport italiano ha vinto tanto, le Marche e la provincia di Macerata hanno saputo dare il loro determinante contributo e l’annuale Festa dello Sport, organizzata dal Coni Macerata con i patrocini di Regione Marche, Provincia e Comune di Macerata lo ha confermato.

Una Domus San Giuliano quasi sold out ha accolto i vertici del Coni regionali, dal presidente Fabio Luna al delegato provinciale Fabio Romagnoli e poi tanti ospiti di rilievo tra cui spiccavano l’arbitro di serie A Juan Luca Sacchi, il presidente regionale Figc Ivo Panichi, il presidente della Recanatese Adolfo Guzzini, poi tante istituzioni dal sindaco e presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, la consigliera regionale Anna Menghi, diversi sindaci del maceratese fino ai vertici delle forze dell’ordine e rappresentanti di tutti gli sport. L’inno di Mameli ed un video che ha raccontato un anno di sport nelle Marche ha aperto la cerimonia che ha visto poi avvicendarsi sul palco i tanti premiati presenti. «Lo sport italiano ha vinto moltissimo nel 2023 e c’è tanto della nostra regione in questi successi –ha detto il presidente regionale del Coni, Fabio Luna-. Questo grazie anche alla sinergia che si è creata anche a Macerata tra enti, istituzioni e associazioni sportive. Qui stasera siete in tanti ma ci sono anche altre società ed atleti che avrebbero meritato di essere qui. Siamo orgogliosi delle pagine che stiamo scrivendo».

Dal canto suo il delegato provinciale Fabio Romagnoli ha ribadito come «non si parla solo di risultati sportivi perché lo scopo del Coni è anche quello di spingere lo sport come valore, salute, benessere e crescita dei giovani. Anche qui la nostra provincia si contraddistingue e ciò lo si evince dalla numerosa partecipazione ai campionati studenteschi da parte delle nostre scuole». A fare gli onori di casa il vescovo Nazzareno Marconi che ha sottolineato come «lo sport ha un ruolo decisivo nella ricostruzione di una socialità persasi col covid. Lo sport insegna che si può vincere ma anche che si può perdere senza essere sconfitti. Come Cei stiamo spingendo molto sul progetto oratori ed in questo la Regione Marche ci è vicina». Sandro Parcaroli si è detto orgoglioso per Macerata e il suo territorio di poter avere un tessuto sportivo così vitale e vincente mentre la consigliera regionale Anna Menghi ha affermato che «la Regione crede fortemente nel valore dello sport e sostiene i tanti eventi che si sono realizzati in questo anno». Da segnalare che tra i territori che hanno incamerato più riconoscimenti ci sono due comuni della costa come Potenza Picena e Porto Recanati. Durante la cerimonia sono stati ricordati due sportivi maceratesi scomparsi nell’ultimo periodo, la pallavolista Hana Vlasakova e l’allenatore di calcio Marco Venturini.

Questo l’elenco dei premiati a cui è stata consegnata una pergamena con miniature realizzata dall’artista recanatese Malleus. Premi Coni. Stella d’Oro al Merito Sportivo: Ivano Campetella (tiro a volo). Stelle d’Argento al Merito Sportivo: Guido Andrenelli (calcio), Doriano De Minicis (sport invernali), Pavio Migliozzi (biliardo sportivo), Vittorio Sampaolo (pallavolo). Stelle di Bronzo al Merito Sportivo: Tiziana Ferretti (pallavolo), Cristiana Mazzaferro (vela), Luciano Milani (figest), Luca Scocco (bocce), Circolo Tennis Civitanova, Circolo Vela Portorecanati. Medaglie d’Argento al Valore Atletico: Fabio Balaso e Jiri Kovar (pallavolo) campioni europei maschili, Danny Sargoni (Rotellistica campione europeo corsa su pista metri 3000). Medaglie di Bronzo al Valore Atletico: Michele Antonelli (atletica leggera campione italiano marcia su strada km 35), Lorenzo Veroli (atletica leggera – campione italiano staffetta 4 x 400). Premio Coni – Comitato Regionale Marche, premio “Terzo Censi” atleta esemplare: Emma Giacchetti (basket). Premi Coni – Comitato Provinciale Macerata, diplomi al merito sportivo a Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara (pallavolo), Diego Dolcini e Matteo Iurisci (beach volley), Marco Monaldi (calcio), Cristina Grufi (nordic walking), Vittoria Zallocco (equitazione), Anna Piergentili (ginnastica ritmica), Abramo Antonicelli (automobilismo), Giulio Pellizzari (ciclismo), Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi (danza sportiva), Patrizio Piccini (cronometristi), Giovanni Federici (taekwondo), Leonardo Stacchiotti (bocce), Cus Camerino, Comune Camerino, Bocciofila Maceratese, Ginnastica Virtus Pasqualetti, Polisportiva Cingoli, Hockey Club Mogliano, Hockey Potenza Picena, Matelica Calcio, Futsal Potenza Picena, U.S. Recanatese calcio 1923, Ruzzola Polverina, Squadra Tennis Macerata, Pallavolo Chiaravalle. Pennino d’Oro: giornalista Gianfilippo Centanni.