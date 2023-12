Per il lungo ponte dell’Immacolata, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, la città di San Severino porta in piazza la sua storia, la sua arte e i suoi sapori ospitando la rassegna di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo “Aperigusto on tour”. Tre giorni di degustazioni, eventi, incontri, passeggiate guidate e molto altro ancora che si svolgeranno con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco sotto l’egida della Regione Marche e la cui partecipazione sarà assolutamente gratuita.

Venerdì 8 dicembre, dalle 9, mercatini di Natale in piazza Del Popolo a cura della Pro Loco. Alle 15 visita guidata “Tra vicoli e piazze: alla scoperta delle chiese nascoste e scomparse del centro storico di San Severino”. Ritrovo e partenza dalla Pro Loco, prenotazione gratuita obbligatoria. Alle 17, sempre in piazza Del Popolo, Concerto sotto l’Albero con il maestro Marco Santini e con la soprano Rosa Sorice. In programma brani classici e natalizi.

Sabato 9 dicembre, alle 15, visita guidata “San Severino classic tour alla scoperta delle bellezze del centro storico della città”. Ritrovo e partenza dalla Pro Loco, prenotazione gratuita obbligatoria. Alle ore 16,30 il gruppo teatrale L’Alternativa presenta uno spettacolo sempre in piazza Del Popolo. Alle 17, a palazzo Governatori, il giornalista Carlo Cambi terrà un incontro sul tema: “Il valore dell’accoglienza: dall’esperienza enogastronomica all’ospitalità turistica”. Al termine degustazione di prodotti locali a cura dell’azienda agricola Anibaldi, della Fattoria Colmone e della pasticceria Charlotte.

Domenica 10 dicembre alle ore 15 visita guidata “Fonti e fontane: l’acqua e la città”. Ritrovo e partenza dalla Pro Loco, prenotazione gratuita obbligatoria. Dalle ore 17,30 in piazza Del Popolo e per le vie della città “Treia Street Band” presenta Blues Brotghers Show. Tutti i giorni sarà possibile gustare un aperitivo presso i locali aderenti all’iniziativa Aperigusto On Tour.