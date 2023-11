Albero cade sulla strada e un ramo sfonda il parabrezza di un’auto in corsa, la donna che era alla guida non è rimasta ferita. E’ successo intorno alle 18 a Potenza Picena, lungo la provinciale 75 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Grande spavento per la conducente che per fortuna non è rimasta ferita.



La pianta è caduta a causa del vento e in provincia, in particolare nella zona della costa, i vigili del fuoco hanno fatto fronte anche con altri alberi caduti. Due a Civitanova. Uno in contrada Foce Asola, intorno alle 16 e un altro in viale Vittorio Veneto (caduto intorno alle 18). Le piante sono cadute sulla strada, non sono stati segnalati danni. Una pianta è caduta a Macerata lungo la provinciale potentina, intorno alle 17,30. Non ci sono stati danni ma il traffico lungo la strada è rimasto bloccato a causa dell’albero sulla carreggiata. Anche lì sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere la pianta. A Porto Recanati, in via Bronzini, altro intervento, in quel caso per un albero pericolante.

(redazione CM)