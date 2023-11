Il liceo Leonardo da Vinci si aggiudica il primo premio di “Ambasciatore della transizione ecologica 2023” grazie al progetto di un parco culturale-scientifico. Questa mattina la cerimonia di consegna all’auditorium dell’istituto, alla presenza dell’assessore alla transizione ecologica Roberta Belletti, del dirigente scolastico Francesco Giacchetta, di David Fiacchini e di insegnanti e studenti.

«Complimenti a tutti voi per questa bellissima idea – ha detto Belletti – ma anche per i tanti progetti di sostenibilità che state portando avanti da anni. Il vostro impegno è tangibile e merita il sostegno ed il riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale». Il parco è un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana che prevede la realizzazione, nell’area antistante il liceo, di un percorso naturalistico per analizzare flora e fauna, di un laghetto artificiale con alcune postazioni scientifiche e un’area naturalistica, oltre al recupero della casa colonica in “Casa della scienza”, accessibile anche a persone non udenti o non vedenti.

Entusiasta del progetto anche l’architetto Ruben Baiocco dell’Università Statale di Milano, in video collegamento. «Un progetto molto ambizioso – ha detto – che potrebbe realizzarsi in molte parti del mondo, anche, ad esempio, a New York. Mi farebbe piacere incontrarvi e confrontarmi con voi per elaborare progetti utili a migliorare la mobilità della città. Vorrei cioè progettare insieme a voi e per me sarebbe un’esperienza bellissima». Un ringraziamento per il lavoro svolto è arrivato anche dal dirigente Giacchetta. «Essere un ambasciatore è una grande responsabilità – ha detto – vuol dire credere alla necessità di cambiare passo e riuscire a convincere altri a fare altrettanto».

Nei prossimi giorni sarà indetta una selezione pubblica per partecipare alla seconda edizione del premio. «E’ nostro obiettivo – ha concluso Belletti – incoraggiare e ricompensare scuole, imprese, professionisti e cittadini che contribuiscono attivamente a promuovere lo sviluppo sostenibile della città di Civitanova e a fasi promotori di iniziative concrete che ci aiutino a diffondere il messaggio della transizione ecologica». Grazie a questo premio saranno messi a disposizione dei ragazzi alcuni professionisti in grado di accompagnarli nelle successive fasi di realizzazione dell’iniziativa, con la scrittura di un vero e proprio progetto da sottoporre alle istituzioni pubbliche e alle banche per valutare la fattibilità tecnico-economica e le possibilità di finanziamento, a partire dal crowdfunding. Allo stesso tempo il progetto sarà oggetto di una o più iniziative promozionali, realizzate da una agenzia specializzata, per far conoscere alla cittadinanza il vincitore del Premio e l’importanza dell’applicazione di buone pratiche locali.