Per la prima volta da quando è stato istituito, la finale interregionale del premio Cna per le migliori startup si svolgerà in provincia di Macerata. La location scelta è il cineteatro Cecchetti di Civitanova, la data da salvare in calendario quella di sabato 25 novembre. Fabrizio Ramadori è il delegato di Cna Macerata nell’organizzazione dell’evento: «Con ben 6.394 startup iscritte, il Premio Cambiamenti ha stabilito il suo nuovo record. Sono 1.132 le imprese candidate che sono state selezionate per concorrere. Un successo – ribadisce Ramadori – non solo per il numero assoluto di partecipanti ma anche per la qualità delle idee imprenditoriali». Nella finale interregionale di Civitanova saranno 38 le startup innovative di Marche ed Umbria a presentarsi e sfidarsi per un posto nella finalissima nazionale di Roma e per gli altri premi: «Un segnale di vivacità – sottolinea con entusiasmo il funzionario Cna – che ci fa ben sperare per il futuro del nostro territorio».

Questo l’elenco completo dei concorrenti: Andaco srl, Arte in Legno snc, Bm Diagnostics, BWell Srl, Callisia Srl, Cambiaverso Srl, Camelot Srl, Chocolate for Family, City Up Srl, Colleverde Sas di Cangiotti Carlo e C., Coriariis, Daniele Pettarelli, Discover Marche di Anastasia Nicu, Elettrica Wave Srl, E-Mod, Fact Nutrition, Fedemorgana Atelier e Academy, Fonderia Bucci Snc, Gaia Segattini Knotwear S.B. Srl, Golden Age, Happiness for Future, Il Giardino dei Colori, Ilaria Cichetti – Montessori Home Reorganizer, Jgin, Le Dolci Torte di Cinzia, Meet My Company Srl, Mimmotti Federico, Monia – Sartoria Italiana di Monia Bastianelli, Myo Estetica e Benessere, Ricky Off di Riccardo Capozucca, S&M Euformula, SVNv di Samantha Vanni, Tombola Anconetana, Top Italy Srls, Vallesina Bio S.B., Agricola Srl, Waldgang Srl, Wallovely, Zavi Diffusione Srls.

Saranno 4 invece le imprese della provincia di Macerata a concorrere per la finale nazionale: «Hanno superato la prima fase e sono approdate alla finale interregionale – spiega Fabrizio Ramadori – Arte in legno di Tolentino che produce arredamenti e design da interni su misura, Daniele Pettarelli di Cingoli che progetta soluzioni innovative per produttori di macchinari, Happiness for Future di Macerata che è una startup innovativa che offre formazione e consulenza strategica su benessere e welfare, Zavi Diffusione srls di Recanati che produce oggetti decorativi e manufatti artigianali in resina argentata».

Monica Fagnani sta coordinando l’evento per Cna Marche: «Il Premio Cambiamenti è nato per dare supporto ai migliori progetti imprenditoriali innovativi italiani nati negli ultimi 5 anni. Gli obiettivi in questa settima edizione sono di riscoprire le tradizioni, promuovere il territorio e la comunità, innovare prodotti e processi, costruire il futuro». I partecipanti potranno vincere fino a 20mila euro, un’auto Citroen per 12 mesi e un wallbox per ricarica domestica, oltre a incontri, strumenti, servizi e opportunità per la crescita dell’impresa: «L’evento del 25 – sottolinea la coordinatrice – ha l’obiettivo di premiare le 3 migliori aziende che si sono candidate quest’anno nelle regioni Marche e Umbria. La migliore avrà un pass diretto per la finale di Roma. La cosa bella di questo evento è che tutte le aziende finaliste hanno l’opportunità di presentare il loro progetto. In questi mesi – prosegue Fagnani – le abbiamo affiancate nel preparare le presentazioni e siamo impazienti di conoscerle tutte. È particolarmente bello lavorare a questo Premio perché hai la possibilità di conoscere tante persone che ancora hanno voglia di intraprendere il percorso imprenditoriale e mettersi in gioco. Tutta la Cna fa un grosso in bocca al lupo ai partecipanti».

L’appuntamento è quindi alle 10 di sabato il teatro Cecchetti di Civitanova. Luca Iaia responsabile marketing per Cna nazionale, presenterà le start up finaliste; sono previsti gli interventi di Giovanni Dini direttore del Centro studi Cna Marche su “Futuro dell’impresa nella ricerca di nuovi equilibri tra conoscenza e pratiche” e della docente di Economia Applicata all’Università di Macerata Francesca Spigarelli che proporrà il tema delle nuove opportunità per accelerare la crescita e l’innovazione delle imprese. L’evento sarà condotto dalla giornalista Tiziana Tiberi.