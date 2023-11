Soddisfazione per l’Alfa Judo ai campionati italiani di Riccione: la giovane atleta Michelle Morbiducci ha ottenuto il secondo posto, perdendo la finale per il titolo per un piccolo vantaggio dell’avversaria che ha saputo gestire fino al termine.

La società sportiva di Civitanova ha partecipato con altri tre atleti: Marco Bonni, Andrea Falcone e Pietro Zigiotti che si sono qualificati quinti nelle loro rispettive categorie confermando una crescita sia caratteriale che tecnica. «Complimenti a tutti i judoka dell’Alfa Judo che hanno dimostrato che con i sacrifici e la tenacia si possono avere grandi miglioramenti e ambire al successo- dicono orgogliosi dalla società – Un plauso va anche ai tecnici che hanno accompagnato i ragazzi in questa trasferta, soffrendo a bordo tatami durante le gare».