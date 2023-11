Il Comune di Porto Recanati vuole fare la sua parte in maniera concreta nella lotta alla violenza sulle donne. Il sindaco Andrea Michelini ha annunciato di aver avanzato la richiesta all’istituto comprensivo cittadino di inserire dei percorsi di educazione affettiva per insegnare ai più giovani a gestire le emozioni e le relazioni e prevenire così che sfocino in comportamenti devianti.

«Siamo convinti che tali percorsi educativi e formativi debbano iniziare dalla scuola primaria – dice Michelini – per questo l’amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato ai servizi sociali, ha avanzato la proposta al dirigente scolastico e, pur essendo già stato votato il programma d’istituto per l’anno scolastico 2023/2024, ha intenzione di rinnovare la richiesta affinché il progetto si svolga, data l’importanza del tema, anche in via straordinaria. C’è la volontà anche di porre in essere una serie di incontri con i genitori, consci che il loro ruolo è cruciale e che la famiglia è la prima e più potente agenzia di socializzazione. Non si può più definire emergenza quello che è a tutti gli effetti un fenomeno strutturale che caratterizza la nostra società. Non si può più rimandare il concreto avvio di un profondo cambiamento culturale che deve vedere agire insieme Istituzioni, famiglie e scuola. Siamo consapevoli che si tratta di un processo che richiede tempo, ma il tempo è adesso».

Più nell’immediato, sabato, alla pinacoteca comunale, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è in programma l’evento “Sulla nostra pelle”. Una serata, promossa dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale Il Faro, per riflettere sul tema della violenza di genere a cui interverranno l’assessora ai servizi sociali Sonia Alessandrini, la consigliera per le pari opportunità Fatou Sall, l’avvocato Egle Asciutti e Chiara Marmorè dello sportello antiviolenza Sos donna. gestito da Il Faro. La parte musicale sarà curata da Laragosta accompagnate dalla chitarra di Gianluca Spedaletti.

Porto Recanati ha uno sportello antiviolenza comunale che si trova al piano terra del municipio e che è aperto tutti i giovedì dalle 10 alle 12. Giovedì prossimo, 30 novembre, dalle 15.30 alle 16.30, ci sarà un’apertura straordinaria con la presenza dell’avvocato Asciutti per permettere, a chi è impossibilitato la mattina, di accedere al prezioso servizio di ascolto e assistenza.