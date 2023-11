Nuova iniziativa benefica dell’Orchestra fiati “Insieme per gli Altri” in occasione dei suoi primi quattro anni di attività.

L’orchestra propone, in occasione del quarto anno di attività, un calendario che, stampato in mille copie, sarà poi distribuito in offerta ai concerti dell’orchestra. Il ricavato sarà destinato totalmente a sostegno di iniziative benefiche.

«L’Orchestra fiati “Insieme per gli Altri” si augura che il calendario sia di buon auspicio per tutti, che l’aspettativa di serenità e di augurio possa entrare nelle case e nei luoghi di coloro che lo riceveranno.

Augurare il buon Natale e delle serene festività di fine anno a tutti sarà il nostro primario desiderio e lo faremo nel modo che più ci è congeniale, mettendo la musica al centro del nostro piccolo ma piacevole universo.Il calendario darà testimonianza di alcuni, significativi passaggi della nostra attività ed una particolare sottolineatura va fatta in favore di chi ci ha accolto, con animo buono e generoso, nei propri luoghi, nelle loro piazze e nelle tante Città della nostra Italia.».

Il direttivo, tramite il presidente Gianni Silvi ,unitamente alle associazioni di volontariato che hanno beneficiato del progetto, ringrazia primariamente la sensibilità dei titolari delle aziende che hanno creduto nel progetto e si impegnano a supportarlo: non è cosa scontata trovare aziende ed imprenditori disposti a fare queste scelte di vera e concreta solidarietà sociale.

«È giusto ringraziare e citare le aziende che si impegnano in nostro favore:

• l’Ing. Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano,

• Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata;

• Di Claudio Mauro della Dima Cosmetics;

• Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;

• Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

• Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

• Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano;

• Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;

• Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete;

• Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino Marche;

• Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino

• Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro:

• Ing. Jurek Mosiewicz delle Tenute Murola di Urbisaglia;

• Marinelli Mario della Rhutten di Caldarola;

• Giuseppe Casali della Tecnostampa di Loreto:

• Di Pietrantonio Andrea e Fabio del Caseificio Di Pietrantonio di Belforte del Chienti»

ORCHESTRA IN NUMERI DAL 9 DICEMBRE 2019 A OGGI – 149 concerti, 63 località, 104 associazioni di volontariato supportate e 70mila euro raccolti dalla varie associazioni che hanno usufruito del nostro progetto solidale.

E’ stato sottoscritto, a seguito di una partnership con Avis Regionale Abruzzo, ideata dal Consigliere Regionale Abruzzo Bosica Camillo, un protocollo d’Intesa con tutta la rete territoriale associa-tiva d’Abruzzo, presenziando già a diversi eventi nel territorio abruzzese, insieme ad essa è nato un rapporto collaborativo con Aido Abruzzo al fine di promuovere la Cultura della Dona-zione di Organi e tessuti.

E’ stato realizzato un cd prodotto in 5mila copie il cui ricavato della vendita è stato devoluto interamente alla Lega del Filo D’oro.

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI EVENTI

• 26 novembre alle18.30 a Morrovalle nell’Auditorium San Francesco a favore Cooperativa “Il Talento”

• 30 novembre alle 19.30 a Folignano nell’Hotel Villa Pigna (AP) a favore Aido Ascoli Piceno;

• 2 dicembre alle 21 a Macerata nell’Auditorium biblioteca Mozzi Borgetti raccolta fondi per il Presepio vivente a Ficana

• 3 dicembre alle 18 a Senigallia alla Rotonda sul Mare – serata di beneficenza

•8 dicembre alle 18.30 a Serra dei Conti nella Sala Italia – festa dell’associazionismo.

• 29 dicembre alle 21 a Campofilone nel Teatro Comunale – serata di beneficenza

• 2 gennaio alle 21 a Torre dei Passeri (Pescara) – Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Maria delle Grazie – a favore Avis Locale

• 7 gennaio alle 21 a Jesi al Teatro Pergolesi – a favore Caritas Regionale

«Vi invitiamo a seguire la nostra pagina facebook “Orchestra fiati insieme per gli altri” curata da Oana Mateescu dove è possibile avere notizie sempre aggiornate sugli eventi in programma».

(Articolo promoredazionale)