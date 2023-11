Scontro semi-frontale a Porto Recanati, due i feriti, uno portato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, ad Ancona. E’ successo intorno alle 19 di oggi pomeriggio. Due auto si sono scontrate all’ingresso di Porto Recanati, sulla strada che dalla statale Adriatica scende per entrare in città, vicino al River village.

Da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i soccorsi a due uomini che erano a bordo delle auto e che sono rimasti entrambi feriti. Uno di loro è stato portato all’ospedale di Civitanova, l’altro è stato trasportato, in ambulanza, all’ospedale regionale. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.