Panatta cerca nuovi dipendenti. Il brand del fitness e body building di Apiro, che produce macchinari per l’allenamento fisico, sta selezionando 17 nuove figure professionali. «Il fatturato consolidato del 2022 è arrivato 36,7 milioni di euro con un +24,5% rispetto al 2021 e già nel primo trimestre del 2023 ha registrato un incremento degli ordini acquisiti del 100% rispetto al 2022 – spiega l’azienda – La crescita ha ovviamente anche interessato l’organico aziendale. Oggi l’azienda impiega 180 lavoratori, ma necessita di assumerne altri per onorare le numerose commesse acquisite».

«Stiamo cercando – afferma Angela Tosti Panatta, presidente di Panatta srl – 17 nuove figure per rafforzare la nostra capacità manageriale e produttiva. In particolare stiamo cercando: un export area manager, Paesi DACH (Germania, Austria, Svizzera) e, in produzione, 4 saldatori manuali con esperienza base, 2 tornitori, 8 operatori generici, 1 operatore controllo qualità, 1 operatore per manutenzione impianti». Per proporre la propri candidatura collegarsi a https://www.panattasport.com/it/lavoraconnoi.html

«L’attenzione al personale che compone il team Panatta – continua la società – fa parte di una filosofia aziendale che da sempre sostiene le risorse umane e lo fa con agevolazioni che incidono praticamente nella vita di tutti i giorni dei dipendenti. Innanzitutto, Panatta mette a disposizione da moltissimi anni abitazioni ammobiliate ed in comodato d’uso gratuito per quei lavoratori che abitano lontano e avrebbero difficoltà con i mezzi di trasporto. Attualmente sono numerosi gli appartamenti dati in comodato e molti altri appartamenti sono in fase di ultimazione. Il livello di retribuzione è sopra la media del settore con un integrativo importante. Da evidenziare che da ottobre 2021, come ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto, le ore di straordinario svolte il sabato vengono pagate il doppio rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale del lavoro. Altre iniziative a supporto: una mensilità netta riconosciuta a tutti i dipendenti che festeggiano 30 anni di attività, in occasione dei 70 anni del fondatore dell’azienda è stato riconosciuto a tutti i dipendenti un bonus netto di 100 euro. L’azienda inoltre eroga un prestito ai dipendenti senza interessi. Si tratta di 3.000 euro a dipendente, restituibili con detrazione in busta paga in 20 rate mensili senza interesse. L’attenzione alla qualità del lavoro è evidente anche da come l’azienda è stata progettata: aria condizionata nei reparti, ambienti produttivi con riscaldamento a terra su 6000 mq, 1 bagno ogni 4-6 persone. All’interno dell’azienda trova posto anche una palestra che è a disposizione gratuitamente di tutti i dipendenti. L’azienda si è dotata di una mensa aziendale: un’area di 425 m2, realizzata con un investimento di oltre 300.000 euro. Si tratta di un’area climatizzata, luminosa, senza barriere architettoniche, completa di spazio relax e tv, che diventa anche un luogo di condivisione ed aggregazione per tutto il personale».

«Tutti i dipendenti – aggiunge la società – possono fare un pranzo completo a soli 3 euro, con ampia scelta fra quattro primi, quattro secondi, due contorni, frutta e dolce. Il menù è sano, variegato e completo, con un’attenzione a chi ha delle esigenze alimentari particolari. Sono disponibili anche menù vegetariani e vegani e la possibilità del take-away. Un importante contributo viene erogato all’asilo nido di Apiro. Tutti i dipendenti con figli fino a 3 anni beneficiano dell’asilo nido in forma gratuita. Inoltre, per ogni nuova nascita l’azienda riconosce al dipendente un premio di 1.000 euro. Un’ennesima ricaduta positiva per le attività commerciali del territorio è costituita dall’erogazione di un bonus welfare, sotto forma di carta prepagata per fare la spesa al supermercato di Apiro. Bonus che ammonta ad oltre 30.000 euro totali. Questa cifra rimane così investita ad Apiro, anziché essere spesa in altri esercizi fuori dal comune. Un altro dei punti fermi di Panatta è il profondo legame con il territorio che si manifesta anche con gli investimenti nel Parco Acquatico Eldorado. Tutti i dipendenti hanno la possibilità di acquistare l’abbonamento al Parco Eldorado a condizioni molto vantaggiose».