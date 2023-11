di Mauro Giustozzi

Lube subito vincente all’esordio in Champions League al cospetto di un Arcada Galati che ha opposto una buona resistenza a muro e in un terzo set largamente condotto in vantaggio ma dove poi ha pagato nel finale per i suoi errori soprattutto. Alla fine la maggior caratura tecnica e l’esperienza della squadra di Blengini ha fatto la differenza. Evidenziando numeri importanti in particolare dall’opposto turco Lagumdzija, nominato mvp della gara oltre che top scorer con 19 punti, terminale del gioco sempre presente in attacco e al servizio, con Yant, Nikolov e Bottolo che invece si sono alternati nel ruolo di schiacciatori.

Positivo anche l’apporto di Chinenyeze sia muro che al servizio, chiamato in causa in particolare nel secondo e terzo parziale. Tre punti per iniziare bene nel girone e la conferma del pronostico che vedeva Civitanova nettamente favorita contro i romeni. E l’occasione per Chicco Blengini di effettuare il turn over nella settimana delle tre partite.

Sfida inedita per la Lube alla prima gara in questa diciottesima partecipazione alla Champions League al cospetto dei romeni dell’Arcada Galati, squadra passata come migliore seconda nel suo girone di qualificazione. E’ anche la prima di due gare consecutive all’Eurosuole Forum, visto che domenica i cucinieri riceveranno la visita di Taranto. Il tecnico marchigiano Blengini opta per un turn over nel sestetto di partenza con Diamantini al centro preferito ad Anzani per far coppia con Chinenyeze, coppia di martelli Nikolov-Yant con Zaytsev tenuto a riposo mentre la diagonale è quella solita composta da De Cecco-Lagumdzija con Balaso libero.

Rumeni subito aggressivi nei primi scambi he sorprendono Civitanova che deve trovare i giusti equilibri. Con Nikolov subito ispirato e servito a ripetizione da De Cecco che ricuce lo strappo iniziale degli ospiti che però nel cambio palla tengono botta al tentativo di rimonta civitanovese (8-10). Ci pensa allora un doppio attacco di Yant ad agguantare il Galati in questo avvio di parziale. Sale di giri anche la mano di Lagumdzija (6 punti e 67%)che firma i punti del sorpasso Lube e col suo turno al servizio i biancorossi allungano sul 15-12 costringendo il tecnico Stancu a chiamare il time out. Galati che però non riesce più ad incidere in attacco mentre sale il livello di una Lube che controlla senza problemi il gioco e va a chiudere in scioltezza questo primo set.

Nel secondo subito Civitanova che accelera con Yant che martella in attacco. Arcada Galati che va in confusione, subisce la potenza dell’avversario e precipita sotto (9-5). Il turno al servizio di Yant e gli attacchi dell’opposto turco consentono alla Lube di allungare nel punteggio, ma poi i marchigiani incappano in una serie di errori gratuiti che rianimano le speranze avversarie. Sul 16-13 dentro Bottolo per Nikolov, con Civitanova che controlla l’inerzia della sfida neutralizzando qualsiasi tentativo di riaprire i giochi da parte dell’Arcada Galati. Ci pensa il solito Lagumdzija a far sprintare la Lube verso il successo anche di questo secondo set. Ospiti che provano a spaventare la Lube in avvio (7-10) del terzo parziale ma anche in questo caso, come accaduto ad inizio gara, i biancorossi recuperano rapidamente il gap e riportano in equilibrio il punteggio.

Galati combattivo che non vuole uscire di scena e piazza il break del 13-15 che costringe al time out la panchina Lube. Il turno al servizio di Chinenyeze annulla lo svantaggio, ma il Galati non molla nulla e riguadagna il 18-21: rientra Nikolov ed in questo parziale ad elastico Civitanova annulla nuovamente lo svantaggio. Finale punto a punto, deciso dagli errori (3) romeni alla seconda palla set per la Lube.

CIVITANOVA – GALATI 3-0 (25-17, 25-19, 25-23)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Diamantini 3, De Cecco 4, Yant 8, Chinenyeze 6, Lagumdzija 19, Nikolov 8; Balaso (L), Motzo, Bottolo 3, Thelle. NE.: Zaytsev, Anzani, Larizza, Bisotto (L). All. Blengini.

ARCADA GALATI: Hamacher 2, Woch 6, Lopes 1, Bala 11, Butnaru 8, Lescov 2; Toman (L), Gergye 8, Nikula 6, Aldea. NE.: Ghimes, Mihalescu, Talpa, Cristudor (L). All. Stancu.

ARBITRI: Simonovska e Sarikaya.

NOTE: spettatori 1574, incasso di 18084 euro. Durata set: 21’, 25’, 29’, totale 76’. Civitanova: battute sbagliate 12, vincenti 4, muri 4, errori 15. Galati: bs. 11, v. 1, m. 9, e. 23.