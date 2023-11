Nel weekend appena concluso si è svolto il primo torneo di Padel organizzato dalla Bcc di Recanati e Colmurano. Due giornate di sport e divertimento che hanno visto sfidarsi, al centro Padel Club di Porto Recanati, 24 coppie tra soci e clienti amanti del padel.

Dopo la fase a gironi di sabato, con i partecipanti suddivisi in gironi maschili e femminili, si sono svolte le fasi ad eliminazione diretta, con le coppie riclassificate sulla base dei punteggi ottenuti, in due tornei Gold e Silver. Gli sfidanti si sono dati battaglia fino alle finalissime, a suon di smash, uscite di parete e volèe, davanti ad una nutrita presenza di curiosi spettatori che hanno assistito con entusiasmo alle varie sfide femminili e maschili. «Il padel è diventato oggi uno sport molto popolare e praticato da tutte le generazioni; in quest’ottica la Bcc di Recanati e Colmurano ha voluto organizzare un nuovo momento sportivo di aggregazione e condivisione di valori per soci e clienti – si legge in una nota dell’istituto di credito – . In linea con i principi fondanti del Credito Cooperativo, la banca vuole rafforzare sempre di più il proprio legame con il territorio, nell’ottica di contribuire soprattutto al bene comune ed al benessere sociale».

(Articolo promoredazionale)