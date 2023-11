Ogni anno Affari & Finanza (La Repubblica) stila la classifica delle 800 migliori aziende italiane per crescita di fatturato e dipendenti. Nella top 100 dei Campioni della crescita 2024 troviamo l’azienda marchigiana Drop | e-business & love!, e-commerce provider con sede a Montegranaro che quest’anno ha scalato la classifica e si è posizionata 70esima.

«Essere nel ranking per il terzo anno di fila per noi è una grande soddisfazione, conferma la bontà delle scelte compiute negli ultimi anni. Scelte che ci hanno portato verso un nuovo tipo di organizzazione molto orizzontale e democratica, verso una proposta al mercato sempre più composable e adattiva. Tutto questo ha trovato un coronamento nell’ingresso nel gruppo Horsa con il quale oggi formiamo una grande squadra in grado di sostenere progetti commerce di ogni livello di complessità» racconta Alfredo Celiberti, amministratore delegato dell’azienda.

«Con il gruppo Horsa, oggi formiamo un team di più di 2mila persone, distribuite tra Milano, Bologna, Roma, Montegranaro e altre sedi sparse per l’Italia. Siamo in grado di agire in ogni ambito del commerce (con e senza “e”, per quanto questa distinzione abbia ancora senso) con una portata ed un profilo di livello superiore.»

In questo 2023, l’azienda sta sostenendo brand internazionali come Stella McCartney, Ducati, Coccinelle, Barilla, La Sportiva, Corneliani, Chiara Boni, e tanti altri sono quelli in ingresso.

Inoltre, sul versante delle partnership tecnologiche, Drop ha registrato una notevole espansione, consolidando i rapporti di lunga data con Adobe, Pimcore, Shopify, Shopware, Adyen, Klarna e PayPal.

(Articolo promoredazionale)