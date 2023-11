Premio Emas a un’azienda recanatese

Conferito alla Cpm Gestione Termiche di Recanati il prestigioso riconoscimento Premio Emas 2023 assegnato all’impresa per il suo impegno nell’essersi distinta per l’adozione di progetti ed iniziative innovative per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’Ispra.

Il Premio Emas Italia rappresenta ormai da anni un importante e atteso appuntamento in cui, alle imprese virtuose in possesso di una registrazione Emas, viene riconosciuto l’impegno profuso nel campo della gestione ambientale volontaria.

La Cpm Gestione Termiche ha ringraziato sentitamente Emas per l’importante riconoscimento e anche per il suo impegno costante nel migliorare l’ambiente, obiettivo pienamente condiviso dall’impresa che da più di 40 anni ha nella salvaguardia dell’ambiente e nel risparmio dell’energia i principi basilari di ogni scelta aziendale.

Ha ritirato il premio Luca Tramannoni Luca che ha anche sottolineato come Emas sia per la Cpm un punto di riferimento importante nell’affrontare un percorso per la realizzazione di un ambiente sostenibile per la generazione di domani, un percorso condiviso pienamente da tutti i collaboratori.