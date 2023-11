di Stefano Fabrizi

Fine settimana ricco di eventi nelle Marche tra concerti e tanto teatro. Ecco una serie di proposte per tutti i gusti

VENERDI’ 17 NOVEMBRE

Tolentino – Un concerto dedicato uno dei musicisti più innovativi e influenti dell’intera storia del jazz come Charlie Parker. Venerdì 17 novembre alle ore 21,15 al Politeama di Tolentino Stefano Di Battista accompagnato dal Gigli Jazz Project rende omaggio al fondatore del jazz. Info: www.politeama.org/biglietti/ Politeama|Corso Garibaldi, 80|62029 Tolentino (MC)|T.+39 0733 968043|www.politeama.org

Corinaldo – Al Teatro C. Goldoni di Corinaldo alle 21 va in scena La signora omicidi con Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini. Commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato in una Londra anni ‘50. Teatro Goldoni tel. 338 6230078 – AMAT 071 2072439 – www.amatmarche.net

Pesaro – Indiscusso maestro del teatro europeo Antonio Latella firma la regia de La locandiera al Teatro Rossini di Pesaro dal 16 al 19 novembre. Informazioni e prevendite: Pesaro biglietteria Teatro Rossini 0721 387620. Inizio spettacoli: venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.

Ancona – Prende il via la XXII° edizione di Choco Marche che, dal 17 al 19 novembre, torna nella suggestiva cornice di Piazza Cavour ad Ancona. Ricchissimo il calendario degli appuntamenti che darà la possibilità, a grandi e piccini, di conoscere il mondo del Cioccolato in tutte le sue sfumature, i suoi aromi e sapori. Info e prenotazioni www.confartigianatoimprese.net/choco-marche-2023/

Osimo – “Lettera 22. Cortocircuito Olivetti” è in scena al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, nuovo appuntamento, fuori abbonamento, del cartellone. Scritto e diretto da Isabella Carloni con Andrea Fazzini, interpretato con Meri Bracalente, Antonio Lovascio, Marco Vergati. Info: www.amatmarche.net. Inizio ore 21:15.

Ancona – Dal 16 al 19 novembre al Teatro delle Muse di Ancona va in scena lo spettacolo Agosto a Osage County di Tracy Letts. La commedia, che ha ricevuto nel 2008 il Premio Pulitzer e da cui è stato tratto il celebre film I segreti di Osage County, è diretta da Filippo Dini. Info: Durata: 155 minuti | Numero atti: 2 | Anno di produzione: 2023 – biglietteria 071 52525 [email protected] e su www.vivaticket.com. dal 16 al 18 novembre ore 20:45, domenica 19 alle 16:40

Fermo – Il Conservatorio Pergolesi di Fermo al centro della musica e della ricerca scientifica in occasione del Convegno su improvvisazione e composizione, uno degli eventi di rilievo promossi dal CeIRM , in programma il 17 e il 18 novembre dalle ore 9.30 con ingresso gratuito presso l’Auditorium Billè.

Falconara – Si inaugura alle 17 al Cart, centro documentazione ARTe contemporanea a Palazzo Pergoli, nel centro di Falconara Marittima, la mostra tratta “Dalla collezione d’arte contemporanea di Armando Ginesi”, il noto storico dell’arte jesino, scomparso un anno fa, già docente all’Accademia Belle Arti di Macerata.

SABATO 18 NOVEMBRE

San Severino – Al Teatro Feronia di San Severino arriva alle 20,45 l’artista berlinese pioniere della giocoleria contemporanea Stefan Sing con Liam Wilson.

Montecassiano – Il palco è pronto per una notte di pura magia rock a Montecassiano, dove il “Saturday Rock Night” si appresta a trasformare Il Brigante del Potenza (n.34 di Piane di Potenza di Montecassiano) in un santuario del suono. A partire dalle 20:30, preparatevi a un’esperienza indimenticabile di musica dal vivo, cena e vibrazioni rock.

Senigallia – Nino Frassica con i Los Plaggers è protagonista di “Tour 2000/3000” sabato 18 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia. Informazioni e biglietti: Teatro La Fenice 071 7930842 e 335 1776042 – [dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30] – fenicesenigallia.it – [email protected] e AMAT 071 2072439 – amatmarche.net. Inizio spettacolo ore 21.

Jesi – La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi presenta il libro di Cristiano Berti Eredi Boggiano, alle 17 nella Sala Convegni del Palazzo Bisaccioni (Piazza Colocci 4) a Jesi la presentazione del libro di Cristiano Berti Eredi Boggiano. Al centro del libro, edito da Quodlibet, è la storia di un mercante di Savona emigrato a Cuba, delle persone che egli possedette come schiavi e della loro discendenza, giunta fino ad oggi. L’autore dialogherà con Sara Tassi, Vicepresidente della Fondazione. L’ingresso all’evento è libero

Osimo – Alle 21 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo lo show-tributo per Tina Turner e sostenere lo IOM di Ancona.

Jesi – Alle 21:15, nuovo appuntamento al Piccolo Teatro di Jesi con il Festival Marche in Atti. La compagnia ReCremisi di Ancona metterà in scena lo spettacolo “Nell’Attesa”, tratto da “La sposa giovane” di Alessandro Baricco, con la regia di Caterina Grisanti. Per tutti gli spettacoli il costo del biglietto intero è di 13€ – ridotti under 25 e tesserati Fita 10€.

Fabriano – Al Teatro Gentile alle 21 va in scena Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco di Stivalaccio Teatro. Informazioni presso biglietteria Teatro Gentile 0732 3644, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line). Inizio spettacolo ore 21.

Ancona – Campionati Italiani cinture nere Senior 2023: Ancona fa da palcoscenico a questa grande manifestazione di Taekwondo al PalaPrometeo il 18 e 19 novembre.

Ancona – Sabato 18 novembre dalle 16 alle 19 verrà ricordato il giornalista Pino Scaccia. L’evento si terrà nella sala “Officine” del Masmo Stay in via Berti, 1 ad Ancona. Interverranno la scrittrice Anna Raviglione e il giornalista-inviato Pierfrancesco Momi. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche. L’evento vale come corso formativo con 3 crediti.

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Serrapetrona – Torna l’appuntamento con Appassimenti Aperti e il viaggio nelle cantine scrigno. Quest’anno l’iniziativa è tappa di Tipicità.

Tolentino – Cesare Bocci torna a calcare il palcoscenico del Teatro Vaccaj. Alle 17 l’attore sarà in scena a Tolentino con lo spettacolo intitolato Lucio Battisti. Emozioni…!, è un viaggio di musica e parole nella storia di uno dei più grandi cantautori italiani che si inserisce tra gli appuntamenti fuori abbonamento della stagione teatrale.

Altidona – Continuano gli appuntamenti con la grande musica all’Accademia Malibran di Altidona, alle 17,15 salirà sul palco Eurostar Trio, tre giganti del jazz europeo riuniti in un solo fantastico gruppo. Insieme al pianista Enrico Pieranunzi il contrabbassista e compositore danese Thomas Fonnesbaek e il batterista francese Andrè Ceccarelli. Al termine del concerto seguirà un brindisi con gli artisti in Sala Malibran

Sirolo – Alle 17.30 nel Teatro Cortesi di Sirolo, inizia la Rassegna Culturale su Gabriele D’Annunzio, a 160 anni dalla sua nascita. A raccontarcelo, in questo primo appuntamento, sarà Marcello Veneziani – filosofo, giornalista e scrittore – con la Lectio Magistralis, ad ingresso gratuito, dal titolo: “La Poesia totale di D’Annunzio. L’Arte si fa vita” con interventi letterari a cura dell’attore/doppiatore Luca Violini,

Porto San Giorgio – TIR – Teatri in rete. Si comincia! Alle 17 primo appuntamento al Teatro Comunale di Porto San Giorgio con La favola delle nuvole e del profumo.

Ascoli Piceno – Domenica 19 novembre (ore 20) ad Ascoli Piceno appuntamento dal sapore internazionale con la danza alla Chiesa di Sant’Andrea e 420PEOPLE embrace KADAMY, coreografie di Francesca Amante con la compagnia 420PEOPLE di Praga.

San Benedetto – Per la rassegna Domenica in famiglia al Teatro Concordia di San Benedetto il 19 novembre alle 16:30 va in scena Papero Alfredo di Simone Guerro.

Fermo – Il Fermo Vocal Fest propone per domenica 19 novembre (ore 17.30, oratorio di San Domenico, ingresso libero) uno degli eventi più attesi: il debutto dell’Ensemble strumentale Corda Poetica, con la partecipazione del violinista Alessandro Ciccolini. Titolo del concerto: “La magnifica armonia”. Eseguite pagine musicali di Antonio Vivaldi e Giuseppe Valentini.

San Costanzo – Appuntamento alla Biblioteca Comunale di San Costanzo, domenica 19 novembre alle ore 17.30 con Il Parassita di Alessandro Goffi, uscito per Edikit. L’incontro, che sarà moderato da Nicola Gaggi, è organizzato da CoMeta Biblioteche.

In questo weekend le disco nelle Marche sono a pieno regime. Regna un po’ ovunque il reggaeton. Alla Serra ci sono i Talk Radio

VENERDI’ 17 NOVEMBRE

Alla Serra di Civitanova stasera si parte dalla cena spettacolo dal titolo “Quella carezza della sera” che vede protagonista i Talk Radio, ovvero Ettore e Piero. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, special guest in consolle Frankie P, voice & violin Mark Lanzetta. Resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini.

Al Casacon di Sirolo Ristorante e Club Winter Pil Love feat Tales e Gate. Guest dj Ricky Montanari. Plus dj Simone Barbaresi, Davide Casaccia e Gabry Mata. Opening Party. Glitz e Galm. Serata in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e musica. Domenica il pranzo spettacolo. The Sunday Lunch. Music all day long con Oriano ed Alessandrino.

Alessandrino.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx di Ancona Freaky Friday, quel pazzo venerdì Teekanne. Musica: hits, commercial, latin – house, pop, 90-00. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj’s: Mat e Antony Momoy. Domenica Sabes party, evento super esclusivo. Dj’s: La Regina e Piattel.

Al Kontiki Club and Restaurant di San Benedetto del Tronto inaugurazione del Viernes latino En 4k, Viernes reggaeton. Opening party. Domani Musica: hip hop, reggaeton e dembow.

Alla Discoteca Azure Casette Verdini di Pollenza Locura Latina: salsa – bachata – kizomba – balli di gruppo. Animazione by new Fashion Gia Man Dance. Domani Evento techno in collaborazione con lo staff 404.

Al Club On Off di Macerata “Under The Ground”. Line up: Daniell Francesco Colucci Caers Greta Loco.

SABATO 18 NOVEMBRE

L’ appuntamento di domani al Brahma Clubship è Shake Hit con il format reggaeton/pop/rnb.

Al Donoma di Civitanova in consolle Mamacita Crew: Ales Designs, Greemo. On the mic Ensi, Laurah.

Al Miami Club di Monsano guest dj Anabel Sigel.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

Al Miu disco dinner di Marotta di Mondolfo. Senorita. Il party reggaeton, pop e latin house + divertente. Cena + 4 ambienti musicali.

Al Le Dome Club Torre San Patrizio “Find Your Love”. Cerca la tua anima gemella.

Al Luxury di Porto San Giorgio School party. La festa dedicata ai più giovani.

Al Jonathan di San Benedetto del Tronto. “Time”, il sabato della Riviera delle Palme. Due ambienti musicali: area commerciale e area reggaeton.

