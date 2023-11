Anche a Macerata domani si terrà la manifestazione territoriale in occasione dello sciopero generale nazionale indetto da Cgil e Uil.

«E’ prevista – fanno sapere i sindacati – una massiccia adesione dai luoghi di lavoro per la manifestazione che si terrà in piazza Cesare Battisti dalle 9.30. Nonostante gli inqualificabili tentativi da parte del governo di ridurre l’impatto dello sciopero abbiamo ricevuto dei segnali molto positivi sulla partecipazione sia dai settori pubblici che da quelli privati.

Le ragioni alla base della protesta sono sentite fortemente dalla cittadinanza: la perdita di potere d’acquisto che sta mettendo in ginocchio le famiglie, la precarietà che ormai segna la vita delle stragrande maggioranza delle persone che lavorano, il ritorno alla Legge Fornero peggiorata per l’accesso alla pensione, sono tutti temi che in queste settimane di assemblee hanno incontrato la totale condivisione dei lavoratori e delle lavoratrici che oggi sono pronti a far sentire la propria voce in maniera netta e forte contro le scelte sbagliate del governo».

Le organizzazioni sindacali chiedono risposte da parte del governo «che invece sconfessa tutte le promesse fatte in campagna elettorale e presenta una legge di bilancio carente di idee e di strategia, dove si prosegue nella politica di austerità e di tagli lineari e dove non c’è traccia di un progetto di Paese né di una politica industriale capace di reggere alle sfide del presente.

Sul palco della manifestazione domani si alterneranno sindacalisti e delegati dei posti di lavoro di ogni settore, dalla scuola alla sanità, dai trasporti alla manifattura, oltre che studenti e pensionati per raccontare le difficoltà del Paese reale che purtroppo molto spesso vengono escluse dal dibattito pubblico. L’iniziativa verrà conclusa dall’intervento di Lara Ghiglione, della Segreteria nazionale della Cgil».