«Gli Emirati Arabi Uniti costituiscono una grande opportunità per i professionisti e le imprese marchigiane» ne è convinto l’avvocato Renzo Tartuferi di rientro dalla quattro giorni del Gulf International Congress di Dubai cui ha partecipato come “Italian representative” della Camera di commercio degli Emirati. Un convegno organizzato dalla Camera di commercio mediorientale e dedicato a professionisti certificati e selezionati per approfondire le tematiche legali, fiscali e commerciali nei rapporti con gli Emirati Arabi e l’Arabia Saudita.

Sul Emirati, Tartuferi parla di «Un Paese dinamico, moderno e multietnico, con una popolazione cosmopolita costituita per il 90% da immigrati stranieri, e che rappresenta, nell’area mediorientale, un modello di stabilità, convivenza pacifica e dialogo interculturale e religioso ispirato a criteri di tolleranza. Sono il più grande hub commerciale della zona e amano l’Italia, che è il quindicesimo partner commerciale a livello globale e il secondo partner europeo dopo la Germania. Enormi le opportunità commerciali, soprattutto nei settori immobiliari, Real Estate, componentistica meccanica, food e moda».

Ed è qui che entra in gioco il ruolo degli “Italian rappresentatives”, professionisti certificati dalla Camera di commercio italiana degli Emirati Arabi a seguito di una rigorosa formazione, che costituiscono un’interfaccia tra le imprese e questa reale grande opportunità commerciale per i prodotti italiani, soprattutto per ciò che riguarda la preventiva valutazione delle capacità di penetrazione nei vari settori merceologici.

In provincia di Macerata la dimostrazione concreta di tali opportunità è rappresentata dall’imprenditore Giovanni Faggiolati, che da 30 anni gode della fiducia del mercato emiratino e dell’area per i suoi prodotti di meccanica ad alta tecnologia. Grandi opportunità, inoltre, si aprono verso il mercato dell’Arabia Saudita la cui dimensione supera 5 volte quella degli Emirati e che nei prossimi anni avranno sviluppo molto rilevante per il Made in Italy. Concetti ribaditi anche nel corso del Congresso di Dubai, sia dal presidente della Camera di commercio italiana presso gli Emirati Arabi, Stefano Campagna, sia dal segretario generale Mauro Marzocchi, oltre che dagli interventi di fiscalisti e giuristi che hanno illustrato le opportunità e le indicazioni concrete per un corretto affrontamento del mercato e le possibilità di finanziamento e sostegno alle imprese per le attività di internazionalizzazione.

Tartuferi ha incontrato l’ambasciatore d’Italia, Lorenzo Fanara, per un colloquio sulle attività delle imprese italiane negli Emirati e ha consegnato al diplomatico un libro su Lorenzo Lotto e le Marche.