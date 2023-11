di Stefano Fabrizi

E’ un weekend carico di appuntamenti. In prima fila il musical Sister Act a Tolentino, poi la danza e le proiezioni di film. Si ride con Luca Ravenna. Non mancano gli show di solidarietà e tanto altro ancora.

VENERDI’ 10 NOVEMBRE

Tolentino – In esclusiva regionale: 8-9-10 alle 21,15 e 11 novembre alle 16 va in scena al Teatro Vaccaj di Tolentino una delle storie più amate del cinema dei nostri tempi: Sister Act il musical apre la strada agli appuntamenti in abbonamento della stagione teatrale 2023.24 dopo aver scelto Tolentino come residenza di riallestimento. Info: [email protected] – 0733 960059.

Pollenza – Via al week end della tredicesima edizione di “Cantine e castagne”, l’evento enogastronomico dell’autunno che richiama nel centro storico di Pollenza tanti giovani. Il 10,11 e 12 novembre saranno aperte le tradizionali cantine disseminate per i vicoli più suggestivi del paese con menù tipici del territorio marchigiano.

Fano/Senigallia/Ancona – Dopo aver conquistato il pubblico riempiendo le sale di tutta Italia, con oltre 50mila spettatori nei suoi tre giorni di programmazione, il docufilm sul signor G., scritto e diretto da Riccardo Milani, prosegue nel weekend nei cinema delle Marche: Ancona – Azzurro, Fano – Masetti, Senigallia – Gabbiano.

Senigallia – Lo stand-up comedian dei record Luca Ravenna sarà venerdì 10 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia con il suo tour Red Sox alle 21. I biglietti sono disponibili sui soliti circuiti.Info: 085.9047726 www.besteventi.it

Senigallia/Fano – Venerdì 10 novembre Fabio Mollo regista di “Nata per te” sarà presente al Cinema Gabbiano di Senigallia (ore 21) e al Masetti Cinema di Fano alle 21:15

Cerreto d’Esi – Buonasera Marche Show, il “Talk” itinerante della nostra regione targato Filodiffusione di Paolo Filippetti, arriva nel teatro ”Casanova” di Cerreto d’Esi venerdì 10 novembre alle 21. Tante le testimonianze per una serata che mescola informazione a sorrisi e sarà anche l’occasione per l’amministrazione comunale per premiare realtà locali meritevoli.

SABATO 11 NOVEMBRE

Recanati – Si terrà alle 17 nella sala Ex-Granaio del Museo Civico di Villa Colloredo Mels, il secondo degli incontri dedicati al fumetto nell’ambito della mostra “Da Ulisse a Corto Maltese. Protagonista per l’occasione sarà il fumettista e disegnatore marchigiano Maicol & Mirco, che presenterà la sua ultima graphic novel “Natura Morta. Una domanda a Giorgio Morandi”.

Montefano – In anteprima nazionale i Singolarmente presentano lo spettacolo “Joni’s Songs” dedicato alla carriera artistica di Joni Mitchell per festeggiare i suoi 80 anni, sabato 11 novembre alle 21,15 al teatro La Rondinella di Montefano. Ad accompagnare la splendida voce di Valentina Guardabassi cinque grandi artisti marchigiani: Alessandra Tamburrini (piano, tastiere e voce), Paolo Galassi ( basso), Kasta (chitarre, armonica e voce), Riccardo Andrenacci (batteria, percussioni e co-direzione artistica) e Elena Rocchetti (cori e voce narrante).

Corridonia – “Aperigusto on tour, Corridonia e le sue bellezze nascoste” un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche, naturalistiche e culturali della città. Quattro itinerari da scoprire a partire dalle 15,30. Il programma

Ancona – “Le canzoni del cuore”, concerto tributo a Lucio Dalla, a 80 anni dalla nascita, per mantenere il “Cuore Vivo”. Proprio il noto cantautore è stato colpito mortalmente da infarto in Svizzera 11 anni fa ed ora “La sera dei miracoli” band gli dedicherà un concerto sabato 11 novembre (ore 21) al teatro Piero Alfieri di piazzale Camerino, 3 ad Ancona.

Jesi – Alle 21:15, secondo appuntamento al Piccolo Teatro di Jesi con il Festival Marche in Atti. La compagnia Laboratorio Minimo Teatro di Ascoli Piceno metterà in scena il Macbeth, un grande classico di estrema attualità, per la regia di Paola Lucidi e Mario Gricinella

Pesaro – Nella Chiesa dell’Annunziata di Pesaro ultimo appuntamento alle ore 17 con i Concerti d’Autunno – I Giovani Talenti. Protagonisti Lisa Vagnini ed Edoardo Maria Pedrelli: Info: 0721 34121 – 340 8930362.

Acqualagna – Gran finale per la 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna sabato 11 e domenica 12 novembre con tanti eventi e ospiti, cooking show, attività per bambini, musica e la consegna del prestigioso Premio Mattei a Enrico Loccioni, fondatore e presidente dell’impresa Loccioni.

Castelfidardo – Stand gastronomici, prodotti tipici di stagione ed attività per grandi e piccini a Castelfidardo nel weekend 11-12 novembre “Autunno in festa”. Nella location di piazza della Repubblica, con ingresso libero, si sviluppa un gustoso programma che domenica dà vita ad una vera e propria festa delle castagne.

Pesaro – Nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro (ore 16 e ore 18) La Storia di Q, spettacolo-laboratorio a cura dell’artista visivo e coreografo Alessandro Carboni, dedicato a bambini e bambine di 5 e 7 anni e ai loro genitori. Per info e prenotazioni: Amat uffici di Pesaro 0721 849053, [email protected].

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Potenza Picena – Ultimo appuntamento del Mugellini Festival di Potenza Picena sarà alle 17,30 nell’Auditorium Scarfiotti con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana che sarà accompagnata per l’occasione da due grandi artisti internazionali del violoncello e del violino, Meehae Ryo e Cihat Aşkin e dalle opere d’arte dello scultore Giovanni Beato.

Cupra Marittima – L’attore Giorgio Colangeli sarà ospite al Cinema Margherita di Cupra Marittima alle 18 e alle 21 per parlare di uno dei film italiani più amato degli ultimi anni, C’è ancora domani di Paola Cortellesi, di cui è interprete insieme alla regista, a Valerio Mastrandrea, Romana Maggiora Vergano, Francesco Centorame e Vinicio Marchioni.

Montegiorgio – In occasione del Palio alle 12, all’l’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, si terrà una tavola rotonda straordinaria con i sindaci e il commissario Guido Castelli per discutere il rilancio turistico ed economico dell’area.

Ancona – Dieci cantanti anconetani, due coreografe e due dj per cantare i successi degli anni 70 e 80 e, soprattutto, per dar vita a un importante progetto di solidarietà, a favore del Centro ad alta specializzazione per le cure palliative di bambini e adolescenti affetti da malattie rare e inguaribili dell’Ospedale pediatrico Salesi. L’iniziativa si chiama “Ancona per una carezza”, è stata pensata e promossa dal Lion Club di Ancona La Mole con il patrocinio del Comune ed è in programma, con la conduzione di Paolo Notari alle 17,30 al Teatro Sperimentale di Ancona (info e prenotazione posti al numero 3491370068). Acquistando il biglietto, del costo di 15 euro, si contribuirà a sostenere l’attività del Centro.

Ancona – Alle 20.45, come unica data italiana, al Teatro delle Muse di Ancona vengono proposte le due produzioni Dodi e Ima di Sofia Nappi, giovane coreografa e danzatrice associata Sosta Palmizi, attiva a livello internazionale con la sua compagnia Komoco e come coreografa indipendente. Per info e biglietti 071 52525 [email protected].

Gradara – La rassegna Andar per fiabe vedrà il suo avvio al Teatro Comunale di Gradara alle 17 con lo spettacolo Con viva voce. La storia di Ivan e il lupo grigio di Teatro la Baracca.

Bynight nelle Marche con un fine settimana all’insegna della musica live con Fabri Fibra, Aiello, Venerus, Enzo Marino. Non mancano i super dj come Molella e Federico Scavo

VENERDI’ 10 NOVEMBRE

Al Mamamia di Senigallia stasera sale sul palco Aiello. Cosentino di nascita, romano di adozione, fa della “contaminazione di generi” la sua cifra stilistica, creando uno

stile unico caratterizzato dal suo timbro vocale originale e distintivo e dalla sua scrittura emotiva e sensuale. Domani invece il live di Venerus, tra gli artisti che hanno saputo portare la musica urban italiana a un livello superiore, mettendo d’accordo gli amanti della grande musica del passato con le sonorità contemporanee.

Alla Serra di Civitanova si parte dalla cena spettacolo dal titolo “Luna Caprese” che vede protagonista Enzo Marino con la sua band e il suo live show che ci condurrà nelle più belle melodie napoletane e non solo. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, special guest in consolle voice & violin Mark Lanzetta. Resident in consolle

dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv, special guest Nicola Pigini, voice: Paolo Balestrieri. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

SABATO 11 NOVEMBRE

Va di scena domani al Donoma di Civitanova Fabri Fibra. In vent’anni di carriera, il rapper marchigiano (di Senigallia, il fratello è Nesli) ) ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la scena rap italiana e grazie ai suoi sforzi, il rap è diventato il genere più influente nel panorama musicale italiano degli ultimi anni. Fibra ha dimostrato in due decenni e con 10 album all’attivo, come tecnica e contenuto possano evolversi di pari passo.

Al Much More di Matelica pronti per il primo evento anni 90 della stagione: special guest in consolle Molella direttamente da Radio Deejay e M2o.

A San Benedetto del Tronto al Jonathan disco beach special guest: il dj di fama internazionale Federico Scavo.

L’ appuntamento al Brahma Clubship è con “Icona 2000”, un viaggio nel tempo. Al Luxury di Porto San Giorgio Maison Teekanne. 100% Friendly. Special guest Melissa Bianchini da Drag Race Italia S.3, voice: Fedebull, dj set: Mutze e Andrea Goldbarchen.

Al Casacon di Sirolo Ristorante e Club Winter Opening Party. Glitz e Galm. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e musica. Domenica il pranzo spettacolo. The Sunday Lunch. Music all day long. Pranzo e musica con gli staff Movimenti Notturni e On The Night.

Al Noir Club Jesi “The Remake”. Stessa musica e stesso staff del 2008 – 2009. In consolle: Danny De Godoy e Roby Litaliano.

Al Miami Club di Monsano “Manumission” school party.

