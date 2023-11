Le Marche mettono in mostra le eccellenze della produzione alimentare. Il gusto italiano del cibo e per il cibo è protagonista di “Exquisite Italian Taste”. Pasta, dolci, olio, salumi, vino, tartufo: 50 aziende provenienti dalle Marche e da altre regioni, si presentano ai compratori esteri per internazionalizzare il nostro saper fare. L’iniziativa, promossa da Confartigianato Marche in collaborazione con Ice Agenzia, si terrà lunedì 13 novembre all’Hotel Cosmopolitan di Civitanova (via Alcide de Gasperi, 2) dove verrà allestita un’ampia sala esposizioni e degustazioni per presentare aziende e produzione. Alle 9,30 è previsto il taglio del nastro della manifestazione, che vedrà incontri b2b tra le imprese del settore agroalimentare e numerosi operatori internazionali provenienti da diversi Paesi, tra i quali Svizzera, Regno Unito, Belgio, Georgia, Kazakhstan, Polonia.

«Gli imprenditori artigiani – sottolinea il presidente di Confartigianato Marche Emanuele Pepa – sono campioni della qualità e della varietà dei prodotti alimentari made in Italy. Confartigianato, intensifica l’impegno per accompagnarli sui mercati esteri». Il nostro cibo raggiunge le tavole di tutto il mondo. «Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confartigianato nel primo semestre 2023 ammontano a 172,3 milioni di euro le esportazioni di prodotti alimentari marchigiani, in crescita del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2022 – si legge in una nota -. I principali paesi di destinazione sono la Germania con 25,8 milioni di euro, la Francia con 14,7 milioni di euro, Stati Uniti con 11,7 milioni di euro, Albania con 11,3 milioni di euro e Spagna con 9,4 milioni di euro. Nel dettaglio settoriale, l’export di pasta e prodotti farinacei ammonta a 10,4 milioni di euro; le esportazioni di olio a 1,4 milioni di euro; le vendite del vino a 33,2 milioni di euro. L’incoming, che proseguirà anche per la giornata di martedì 14 novembre, si basa su attività di matchmaking tra buyer e imprese, incontri b2b, cooking show e visite in azienda nelle aree limitrofe ad integrazione delle due sessioni di incontri.