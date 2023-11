Civitanova Alta diventa città dell’orrore per una notte, a Fontespina sbarcano i pirati. Vicoli addobbati a tema e boom di presenze ieri per l’iniziativa organizzata dalla Pro loco della città Alta per festeggiare Halloween e per l’ultimo appuntamento del festival dedicato allo scenografo Mario Garbuglia. Il tutto vissuto in un clima felice e sereno, al contrario di quello che hanno respirato i residenti del Borgo marinaro ieri sera per il caos creato da gruppi di ragazzini (leggi l’articolo).

Un allestimento inedito quello nella città Alta in cui il borgo si è riempito di ragnatele, zucche e oscurità per una festa a tema che è stata graditissima dai più piccoli che ormai vivono sempre più l’ultimo giorno di ottobre come un secondo carnevale in maschera. Il chiostro di San Francesco dal pomeriggio ha ospitato spettacoli, presenti stand gastronomici e dalle 22 all’ex liceo la festa ha coinvolto anche gli adulti con la musica anni ’80 e ’90.

Sempre in maschera, anche se qui non c’erano streghe fantasmi e zombie, la festa a Fontespina dove il tema piratesco ha caratterizzato l’ultimo appuntamento del festival dedicato allo scenografo Mario Garbuglia. La foce del Caronte si è tramutata in un villaggio di pirati. Dalle 18 stand gastronomici con spettacolo piratesco ispirato alla leggenda del pirata Caronto. E anche il dress code era inevitabilmente a tema corsaro fra spade, bandane, bende ed uncini.