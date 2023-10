Emozioni in musica, passeggiate narrate, degustazioni e la bellezza dei colori autunnali a bordo di fiumi e laghi. E’ questo il mood del progetto “Territori forti e fluidi. Giornate itineranti per scoprire e vivere il territorio”, che vede in aggregazione i comuni di Ussita (capofila), Castelsantangelo, Serrapetrona, Valfornace e Visso, in risposta al bando indetto da Atim Marche, Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, per la realizzazione di eventi promozionali e di valorizzazione a fini turistici nei comuni del cratere del sisma.

Eventi nati per scoprire paesi e luoghi dal grande valore naturalistico, per far vivere esperienze a visitatori consapevoli di frequentare zone che sono alle prese con la ricostruzione post terremoto ma che hanno molto da offrire e presentare a chi vuole frequentarli.

In questo ultimo fine settimana molto apprezzata anche la tappa al lago di Caccamo di Serrapetrona con l’evento “Le caratteristiche dei fluidi: la Vernaccia di Serrapetrona docg e Serrapetrona doc e l’olio Coroncina”, una degustazione guidata preceduta dall’armonia della musica con il concerto di flauti del Quartetto Fata, tutto al femminile, mentre gli atleti di Centro canoa Caccamo e Monti Azzurri canoa kayak erano in acqua per i loro allenamenti settimanali.

Domenica ad Ussita si è svolto l’ultimo appuntamento con l’evento “Un respiro che rigenera il benessere”.

Ha accolto l’invito un folto gruppo di persone che si sono ritrovate al torrente di Ussita in un percorso sensoriale lungo il quale si sono intervallate storie e racconti in una passeggiata narrata animata da una guida ambientale escursionistica, un ecologo vegetale, associazioni e soprattutto dagli artigiani e dagli abitanti incontrati nel percorso.

Un modo per presentare il paese tra storia passata, attività economiche presenti come quelle degli apicoltori, della troticoltura Cappa con la peschiera storica del cardinal Gasparri, l’imbottigliamento dell’acqua Roana e la poesia, che ha accolto i camminatori al parco della Vittoria, il parco dedicato alla memoria del partigiano Capuzi, dove il poeta pastore Renato Marziali ha declamato le sue rime con uno speciale accompagnamento musicale dei mastri Samuele Giacomozzi e Luigi Ferrara. Momenti emozionanti vissuti sotto la maestosità del Monte Bove, che hanno rispecchiato lo stile del progetto, che ha voluto presentare il territorio nelle sue parti più attrattive e tutte ancora da vivere.

Nel pomeriggio al parco giochi spettacoli di giocolieri e maghi, mentre al centro del paese si sono degustati caldarroste e vin brulè a cura della Pro Loco Ussita 7.1, con una speciale esposizione e il racconto degli artigiani di Ussita e del territorio. Una ricca e partecipatissima giornata chiusa con la spiegazione da parte dell’erborista Antonio Greco e la degustazione di tisane realizzate con le erbe della montagna e l’incontro “Il profumo meraviglia dei sensi” con il profumiere dell’anima Mauro Malatini che ha guidato alla scoperta del profumo creato per “Territori forti e fluidi” per lasciare una nota olfattiva di un mondo che merita di essere riscoperto e vissuto.