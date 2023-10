di Luca Patrassi (foto d Fabio Falcioni)

Era atteso il dibattito, infine rinviato a domani, sul dimensionamento scolastico e accorpamento del Bramante-Pannaggi, ma ad accendere gli animi è stato il “blitz” della consigliera Elisabetta Garbati (Macerata Rinnova) che ha chiesto fondi e una sede per i Pueri Cantores, alle prese con problemi di gestione dopo 60 anni di onorata attività entrata nel cuore dei maceratesi. Garbati presenta un ordine del giorno per chiedere attenzione finanziaria e una sede per la storica associazione Pueri Cantores, intervento che suscita la reazione sorpresa dell’assessora Katiuscia Cassetta che ha ribadito come nel corso degli anni il coro fondato da don Fernando Morresi sia stato sempre seguito: attività meritevole di sostegno, «purtroppo le risorse sono sempre più esigue» ha osservato l’assessora.

Al dibattito partecipano tra gli altri David Miliozzi di Macerata Insieme («parole offensive quelle dell’assessora verso l’associazione», il capogruppo Dem Narciso Ricotta («prima i contributi erano pochi, ora sono zero per le associazioni storiche della città. Il budget è modesto? Poi però si spendono 6mila euro per la festa in piazza dei commercianti e 70mila euro per Tipicità Evo», il pentastellato Roberto Cherubini («I Pueri Cantores svolgono la loro attività da 60 anni, devono essere finanziati a parte») e Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune che ha chiesto alla giunta di cambiare gli indirizzi in tema di contributi. Arriva il sindaco Sandro Parcaroli che invita Garbati a ritirare l’ordine del giorno in attesa di trovare una soluzione. Garbati accetta, ma avvisa: «Tra trenta giorni io torno qui con i bambini del coro. Non è una richiesta di Macerata Rinnova ma dei cittadini maceratesi che non vogliono perdere questa eccellenza».

C’era attesa per l’ordine del giorno, presentato dal Pd, sul piano di dimensionamento scolastico: nel documento si ricordano il vecchio progetto di accorpamento all’Agraria del Pannaggi e del Bramante e il finanziamento da 12 milioni di euro per la realizzazione delle opere necessarie e si contesta chi in Provincia oggi vorrebbe invece aggregare il Bramante e il Pannaggi all’istituto Corridoni di Corridonia. I Dem sottolineano il danno economico e sociale che si verrebbe a determinare per il capoluogo: il dibattito è però stato rinviato alla seduta di domani.

Il Consiglio si era aperto con le interrogazioni. La consigliera di Macerata Rinnova Elisabetta Garbati ha chiesto all’amministrazione se è in previsione il restauro dell’ex abitazione di servizio della fornace Torresi di fronte al vecchio ingresso del cimitero di via Pancalducci. Garbati ricorda come l’abitazione in questione dia su una via molto trafficata e l’essere in stato di degrado non rappresenta certo un bel biglietto da visita. L’assessore Silvano Iommi ha risposto dicendo che che il Comune aveva presentato un piano collegato ai parchi ma che non è stato finanziato con i fondi Pnrr e che comunque la questione rimane un’aspirazione dell’amministrazione.

Il consigliere Dem Alessandro Marcolini ha presentato una interrogazione sul servizio prescuola per la materna di via Panfilo, l’assessora Katiuscia Cassetta ha risposto dicendo che c’è una sola richiesta e che per un numero così esiguo non si può attivare un incarico professionale sempre rimanendo fermo l’impegno del Comune per il servizio prescuola nelle scuole primarie, 294 domande, tutte accolte. Poi due interrogazioni del consigliere comunale di Strada Comune Alberto Cicarè, una su operazioni finanziarie per alcune società sportive e l’altra sull’inquinamento di Sforzacosta. Hanno risposto gli assessori Sacchi rilevando la bontà dell’azione messa in atto dal Comune e Cassetta che ha detto che per l’area ex Capam è stata attivata l’Arpam che non ha ancora fatto conoscere l’esito dei controlli. In apertura della discussione dell’ordine del giorno, il presidente Francesco Luciani ha ricordato la figura dell’ex consigliere comunale e dirigente Coldiretti Mario Failla recentemente scomparso.

Poi l’assessora Oriana Piccioni ha dato conto di alcune variazioni di bilancio: ci sono 1.5 milioni di adeguamento prezzi per lavori in corso (800mila euro per il centro fiere di Villa Potenza, 200mila euro per i capannoni Rossini, 500mila per la piscina), 3milioni700mila euro per i vari progetti dell’ambito territoriale. Si passa a un intervento della consigliera della civica Parcaroli Sabrina De Padova sulle discriminazioni di genere che si sente rispondere picche dall’assessora alla Cultura Katiuscia Cassetta, espressione della stessa lista. La Dem Ninfa Contigiani ha presentato un ordine del giorno per contestare il progetto leghista di autonomia differenziata, il consigliere di Italia Viva Ulderico Orazi ha presentato una mozione per l’istituzione di una zona economica speciale per le Marche, mozione approvata dal Consiglio.