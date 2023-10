Dopo la restituzione alla comunità recanatese dello storico plesso scolastico di San Vito, per il prossimo fine settimana, dedicato alle celebrazioni del Giorno dell’unità nazionale e Giornata delle forze armate, la cappellina votiva di San Vito sarà tra le soste della commemorazione cittadina. Per l’occasione l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto storico di Macerata e la Pro Loco, organizza una serie di visite guidate nei nuovi locali della scuola.

«Abbiamo voluto inserire una sosta del corteo cittadino per le celebrazioni del 4 novembre nella cappellina votiva della scuola di San Vito dedicata ai giovani soldati recanatesi morti nella Prima Guerra Mondiale, lì deporremo una corona di alloro per commemorare i nostri concittadini caduti – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – l’occasione ci ha premesso di dare il via ad una serie di visite guidate aperte al pubblico nello storico edificio, già annunciate il giorno dell’inaugurazione. Sarà una bella occasione per far riscoprire alla nostra comunità la storia del palazzo di San Vito che nel tempo ha assolto l’importante funzione di ospitare vari ordinamenti scolastici deputati all’istruzione dei giovani, a partire dall’ arrivo dei gesuiti a Recanati».

Le studiose di storia locale Antonella Chiusaroli e Antonella Maggini e il vicepresidente dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Macerata Paolo Coppari, grazie alle loro ricerche e alla lunga esperienza di docenti a San Vito, guideranno i visitatori in un affascinante viaggio nel tempo dove faranno rivivere le tante storie che hanno attraversato il complesso scolastico, dalla fondazione ad opera dei Gesuiti nel XVI secolo ai giorni nostri, con visite nei suoi spazi più segreti e meno conosciuti. Tra questi la vecchia chiesa di San Giacomo, oggi non più visibile essendo stata adibita da molto tempo a palestra, nel corso della visita verrà mostrato ciò che di essa rimane, insieme ad una sua ricostruzione virtuale. Il pubblico potrà entrare nell’aula De Amicis che i recenti lavori di restauro hanno riconsegnato alla sua antica bellezza, quando ospitava una biblioteca ed era una sorta di salotto culturale per tutte le scuole recanatesi. Si potrà inoltre visitare la cappellina votiva, inaugurata nel 1932 e dedicata ai giovani soldati recanatesi morti nella Prima guerra mondiale, dei quali le famiglie vollero donare le foto, ad oggi presenti in una parete della struttura.

Proprio nella cappellina votiva, domenica 5 novembre, alle 11,45 il corteo per la commemorazione del IV novembre renderà omaggio ai concittadini caduti in guerra con la deposizione di una corona di alloro. «Come anticipato durante l’inaugurazione della scuola di San Vito, abbiamo organizzato visite guidate per tutti coloro che desiderano vedere gli spazi restaurati di questo edificio storico che riveste un’importanza fondamentale nella cultura e nell’identità della nostra città – ha affermato l’assessora alle culture Rita Soccio – la scuola di San Vito è stata la scuola per molte generazioni di recanatesi e questa apertura straordinaria rappresenta un’opportunità unica per rivedere non solo le aule e gli spazi frequentati da studenti e studentesse, ma anche per apprezzare la cappellina votiva dedicata ai giovani soldati recanatesi caduti durante la Prima guerra mondiale. Desidero esprimere la mia gratitudine alla dirigente scolastica e alle guide d’eccezione che hanno messo a disposizione competenze e passione per la nostra comunità».