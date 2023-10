Avrà inizio sabato 4 novembre, alle 17 a Villa Colloredo Mels, il ciclo di incontri di approfondimento legati alla mostra “Da Ulisse a Corto Maltese. Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt”, realizzata da associazione Arcadia, Comune di Recanati, Sistema Museo e Cong-Pratt; due ospiti d’eccezione, Marco Steiner, scrittore e storico collaboratore di Pratt, e Piero Melati, giornalista de La Repubblica, presenteranno il volume Il Desiderio di essere inutile – Le 13 vite di Hugo Pratt nelle interviste di Dominique Petifaux.

In questa straordinaria testimonianza ripubblicata dalla casa editrice Cong a fine 2022, Pratt per la prima volta accetta di raccontare la storia della sua vita a partire dall’adolescenza in Etiopia, dove scopre il fascismo e I’amore, impara a disegnare e a detestare il colonialismo, per tornare poi alla sua Venezia liberata, dove indossa tutte le uniformi possibili. A ventidue anni s’imbarca per Buenos Aires, dividendo il suo tempo tra fumetti, viaggi e stravaganze mondane.

Crea circa novemila tavole disegnate, da L’Asso di picche a Corto Maltese, personaggio che diventerà un vero e proprio culto. Da un’avventura all’altra compie più volte il giro del mondo, sulle tracce di Rimbaud, Stevenson, Jack London e tanti altri amici noti e meno noti.

«La mia vita è cominciata molto prima che nascessi, e credo continuerà senza di me per molto tempo ancora», scrive Pratt. Oltre ai tanti viaggi compiuti per il mondo racconta anche quello interiore: esperto di cabala, iniziato al vudu, esploratore dell’arcano in sei o sette lingue apprese e parlate e in trentamila libri letti e collezionati, Hugo Pratt è il misterioso gentiluomo di Venezia che si incontra in questo libro assieme alle sue sorelle nere, ai suoi cugini indiani, alle sue donne, ai suoi personaggi, ai suoi amici e alla morte. L’incontro è a ingresso libero; per coloro che vorranno visitare anche la mostra su Hugo Pratt e le collezioni permanenti del museo è prevista l’apertura dalle 15 fino alle 20 alla tariffa di 7,50 euro a persona, gratuito fino a 13 anni. Info e prenotazioni: [email protected]/071981471/whatsapp 3938761779/www.infinitorecanati.it.