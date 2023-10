L’Amministrazione comunale anche quest’anno festeggerà sabato prossimo 4 novembre, la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. L’iniziativa sarà coordinata dal Presidente del Consiglio, Fausto Troiani. Ecco il programma: ritrovo dei partecipanti alle 9.30 in Piazza XX Settembre, con deposizione di una corona d’alloro sotto al colonnato di Palazzo Sforza dove è posta anche la lapide in ricordo del Milite Ignoto. Alle 10, trasferimento in autobus a Civitanova Alta per la deposizione da parte delle autorità, civili e militari locali, della seconda corona d’alloro alla lapide in memoria dei Caduti di tutte le Guerre in viale della Rimembranza. Trasferimento in autobus a Piazzale Italia (zona stadio), dove alle 10.30, al Monumento ai Caduti, ci sarà l’alzabandiera, la deposizione della terza corona d’alloro e gli interventi istituzionali.