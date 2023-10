Scuola, mensa e impianti sportivi. L’amministrazione Giampaoli porterà in approvazione nel prossimo consiglio comunale , in programma lunedì sera, un’integrazione significativa al piano delle opere pubbliche. Fanno il loro ingresso nel documento in primis la scuola dell’infanzia con un impegno di 5,1 milioni di cui tre di fondi Miur oggi confluiti nei cosiddetti “progetti in essere” del Pnrr, tramite accordo di concessione dello scorso agosto. Quindi la costruzione della mensa a servizio della scuola Martiri della Libertà, con un impegno di 398 mila euro, finanziata tramite fondi Pnrr – Piano di estensione del tempo pieno e delle mense, con accordo di concessione sottoscritto nell’agosto scorso. Infine, la riqualificazione degli spogliatoi del campo di calcio ex Enaoli per un impegno di 150 mila euro con fondi comunali.

«Nei giorni scorsi la giunta ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economica della scuola dell’infanzia per il quale è stato necessario l’adeguamento alle norme tecniche strutturali del 2018 e il recepimento delle indicazioni dei nuovi regolamenti e delle linee guida sulla costruzione degli edifici scolastici, che ha comportato una profonda revisione della vecchia progettazione datata 2017 – spiega la sindaca Giuliana Giampaoli – un’esigenza che d’altra parte ha consentito di ripensare il progetto originario, prevedendo la costruzione dell’edificio nell’area precedentemente destinata alla costruzione della scuola primaria, migliorando la posizione, l’esposizione, l’accessibilità e allo stesso tempo abbattendo i costi di costruzione enormemente aumentati in questi ultimi cinque anni. Tutto questo mantenendo il contributo assegnato. L’inserimento nel piano delle opere pubbliche è un atto funzionale all’avvio nelle prossime settimane delle fasi operative successive».

Approvato in giunta anche il progetto di ristrutturazione degli spogliatoi dell’ex Enaoli, oggetto attualmente di un’importante opera di riqualificazione. «Un’operazione che andrà a completare e migliorare la dotazione del campo sportivo e che permetterà a tanti atleti e al mondo del calcio cittadino di giocare, allenarsi e accogliere gli ospiti in uno spazio totalmente riqualificato e moderno – prosegue Giampaoli – due tasselli fondamentali per la rigenerazione di tutta l’area compresa tra via Sant’Anna e via Santa Maria, di cui si parlerà più diffusamente nel corso della prossima assemblea pubblica prevista a novembre. Grande soddisfazione anche per la possibilità di dotare la scuola primaria in via Martiri della Libertà di un locale mensa fornito di spazi adeguati e impianti di classe energetica superiore. Una progettazione portata a termine a tempo di record, non appena avuta la conferma dell’assegnazione dei fondi a luglio di quest’anno. Tre interventi che vanno ad aggiungersi alle attività in essere e a quelle già programmate che vedranno l’avvio nei prossimi mesi, cantieri, manutenzioni, efficientamenti, ristrutturazioni, eliminazione delle barriere architettoniche, campetti di quartiere, ampliamento del cimitero. Dopo anni di ritardi il cambio di marcia è visibile».