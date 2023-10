Furto di 25 chili di rame alla stazione, condannati due operai. La sentenza è stata emessa oggi al Tribunale di Macerata. Imputati per furto aggravati due calabresi, Giuseppe Pesce, 45 anni e Vincenzo Salerno di 39 anni.

I fatti risalgono al 30 settembre 2018. Secondo l’accusa i due, dipendenti di una ditta in subappalto che si stava occupando di manutenzione alla stazione di Civitanova per conto di Rfi, avrebbero preso a martellate una cassa induttiva lasciata vicino al magazzino della stazione. All’interno c’erano grosse spire di rame che sarebbero servite per il sistema di libero/occupato dei binari. I due, continua l’accusa, dopo aver sfondato la cassa hanno preso il rame che c’era dentro e se sono andati a bordo di un furgone. Altri operai hanno poi notato la cassa rotta e la mancanza del contenuto e hanno lanciato l’allarme. A quel punto insieme a personale di Rfi, sul posto sono arrivati anche i responsabili delle due ditte (quella che aveva l’appalto e l’altra che aveva il subappalto) e la polizia. Dalle immagini delle telecamere della stazione, i due operai sono stati subito individuati. Hanno confessato subito dopo e restituito il rame rubato.

Oggi si sono presentati davanti alla giudice Francesca Preziosi, difesi dagli avvocati Michele Moretti e Vanni Vecchioli. La pm Francesca D’Arienzo aveva chiesto una condanna a un anno per Pesce e tre anni e sei mesi per Salerno. La giudice ha deciso di condannare Pesce a nove mesi e Salerno a tre anni.

(redazione Cm)