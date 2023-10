Il festival “Colline da ri-scoprire. Un viaggio tra cultura, cibo e natura” si trasferisce a Penna San Giovanni in questo fine settimana, con tantissime iniziative e spettacoli dedicati questa volta a miele e castagne.

Si inizia domani, sabato 28 ottobre dalle 9,30, con un convegno alle Saline dedicato a storia e natura di questo luogo ricco di tradizioni, poi la mattinata procede con il pranzo a base di delizie tipiche del territorio (con prenotazione al numero 366 4907925) e un tour alla scoperta del borgo e delle sue bellezze paesaggistiche.

Dal pomeriggio ci saranno spettacoli per bambini con i “diavoli Rossi” e musica con Diego Band, in serata apertura dello stand gastronomico e lo spettacolo “Tali e quali… o quasi”. Domenica 29 il convegno sarà dedicato a “miele, api e territorio” questa volta nella sala polifunzionale ex cinema di Piazza del Municipio sempre a partire dalle 9,30, con illustri relatori esperti del settore.

In centro storico pranzo a base di delizie del territorio (prenotazione al numero 3493556120) mercatino dei prodotti tipici e artigianato artistico in piazza. Nel pomeriggio castagnata e spettacolo itinerante “Lollimania folk Band”, per concludere, alle 18, l’artista ‘Nduccio. Tutti gli eventi sono gratuiti, per le vie del centro sarà anche possibile incontrare i fotografi e gli artisti che immortaleranno scorci e paesaggi di Penna San Giovanni la cui mostra conclusiva sarà esposta il 31 ottobre a Belforte, località Villa Pianiglioli.