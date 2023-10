Investimento in via Dante Alighieri a Civitanova, trasportata all’ospedale di Torrette, in codice rosso, una donna di 49 anni. Ferito anche il conducente dello scooter. E’ successo attorno alle 20 in via Alighieri, nel quartiere di San Marone. Una donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da uno scooter che sopraggiungeva. Lo scooterista è finito a terra e anche lui è stato soccorso dal 118. Più grave la donna che a causa dell’impatto ha riportato vari traumi e i sanitari hanno ritenuto necessario un trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso. Trasportato invece all’ospedale di Civitanova l’uomo dello scooter. Sul posto il 118 con la croce verde e l’automedica.