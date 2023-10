di Laura Boccanera

Cantiere infinito, disagi e code per i lavori in superstrada, nelle ore di punta tempi di percorrenza che superano i 30 minuti per pochi chilometri. Non accennano a diminuire le proteste degli automobilisti, arrivate a decine con segnalazioni, per i lavori lungo la superstrada.

Dall’inizio di settembre quando i lavori hanno interessato il primo tratto, con la chiusura dello svincolo Civitanova-A14, è stato un continuo di lamentele per il traffico e le lunghe code che si ripercuotono, non solo lungo la superstrada, ma in tutta la viabilità cittadina sulla quale si è riversato il traffico pesante, in particolare nei quartieri di Santa Maria Apparente e San Marone.

Dopo un primo stralcio il cantiere per il risanamento della pavimentazione interessa (dal 9 ottobre) lo svincolo della zona industriale in direzione Foligno.

Attualmente il transito è regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta ed è temporaneamente chiuso lo svincolo “Civitanova zona industriale A” in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 31 ottobre, ma in questo mese la pazienza di chi si trova nelle ore di punta a percorrere quei tratti è al limite e diversi sono anche i tamponamenti che puntualmente interessano l’area indicata dai lavori.

I tempi di percorrenza, nelle ore di maggiore afflusso di veicoli è anche di 30 minuti per pochi chilometri. C’è poi chi segnala che nel fine settimana i lavori sono fermi.

E sono giornate di passione anche per chi si trova a transitare nei pressi di Tolentino, sia lungo la superstrada in direzione mare, dove da martedì c’è l’uscita obbligatoria a Tolentino est senza nessun avviso alle uscite precedenti, sia all’interno della città dove è chiusa via Murat a causa della demolizione di un edificio e l’unica via transitabile risulta via Foro Boario dove si formano lunghe code di auto e mezzi pesanti.

Il risultato è che per attraversare la città possono essere necessari anche trenta minuti, ma c’è chi sui social ha parlato di 45 minuti per andare dalla zona delle Grazie alla zona industriale, dove si può riprendere la superstrada per dirigersi in direzione Macerata-Civitanova.

Per chi proviene da Foligno l’unico avviso è il restringimento di carreggiata a 700 metri dall’uscita di Tolentino est, prima nessun accenno ai lavori.

Sul sito Anas l’ultima comunicazione ufficiale riguardante le Marche risale allo scorso 15 ottobre. Dalle informazioni riportate nella sezione “Lavori in corso” del sito Anas, nel tratto dal km 69 al km 74 sono programmati lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile fortemente ammalorato, per un importo previsto di un milione e 700mila euro, consegnati al gruppo di imprese appaltatrici lo scorso 13 giugno, indicati come quasi conclusi con un livello di avanzamento al 97,6 per cento.

Nella zona chiusa al transito si stanno risistemando i giunti e la pavimentazione del viadotto e tutto dovrebbe terminare entro il 31 ottobre. In questi giorni al mattino tra le 7,30 e le 9 e la sera dalle 18 in poi si formano code lunghe centinaia di metri ed i veicoli si riversano sulla viabilità locale di Tolentino, intasando la città, tanto che spesso si procede a passo d’uomo, con notevoli disagi per il traffico.

A seguito della chiusura al traffico è stato imposto l’obbligo per tutti i veicoli in circolazione nei due sensi di marcia di via Achille Corona di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti dallo svincolo “Tolentino Est” della superstrada che si immettono in via Corona. Quindi il comando della polizia locale ha emesso un’ ordinanza con la quale è imposto l’obbligo per tutti i veicoli in circolazione nei due sensi di marcia di via Achille Corona di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti dallo svincolo “Tolentino Est”. L’Anas si è occupata di appore la segnaletica di ‘Stop’.