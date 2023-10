Guidava senza aver mai preso la patente: denunciato dopo essere incappato in un controllo dei carabinieri. Questo uno degli interventi dei militari della Compagnia di Civitanova nel corso dell’ultimo fine settimana.

I carabinieri hanno identificato 92 persone e controllato 51 veicoli con 15 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Altra denuncia per un albanese di 40 anni con ritiro della patente, perché trovato alla guida dopo aver bevuto. Sono poi stati segnalati alla Prefettura 4 giovani tra i 20 e i 30 anni che sono stati trovati in possesso di hashish e di cocaina per uso personale.

A Porto Recanati ritrovata una 15enne che si era allontanata da casa. La ragazzina era sparita da Chiaravalle il giorno prima. La minore non aveva più dato notizie ai genitori e i carabinieri della Compagnia di Civitanova l’hanno trovata insieme ad un amico della ragazza, pure lui minorenne. La giovane ai carabinieri ha detto di non voler tornare a casa per dissidi con i familiari. I militari hanno interessato i Servizi sociali. Poi, in accordo con la procura del tribunale dei minorenni di Ancona, la giovane è stata ospitata in una struttura protetta. Il ragazzo che si trovava con lei è stato invece riaffidato ai genitori.