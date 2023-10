di Michele Carbonari

La Recanatese fa un bel regalo di compleanno a mister Giovanni Pagliari. Nel giorno in cui spegne 62 candeline, i leopardiani annichiliscono l’Arezzo e volano in classifica. Al Tubaldi finisce 2-0: mattatori del match Sbaffo (per lui anche una traversa nel finale) e Carpani, con un gol per tempo, entrambi ispirati da un Melchiorri versone assistman. I giallorossi conquistano la terza vittoria consecutiva e salgono al momentaneo sesto posto a quota 13 punti. Domenica prossima i ragazzi di mister Pagliari proveranno ad allungare la serie positiva a Pesaro nel derby contro la Vis (fischio d’inizio alle 18.30).

La cronaca. La prima occasione del match è sui piedi dell’Arezzo, al 7′, con Carrini che piazza la palla di destro, Meli in uscita chiude benissimo lo specchio. Cinque giri di lancette più tardi Gaddini rientra e calcia sul primo palo ma la sfera non centra il bersaglio. Al 19′ il tirocross mancino di Pattarello, che sibila il palo, mette veramente paura alla Recanatese, la quale alla prima vera occasione sblocca il risultato proprio appena un minuto dopo: capolavoro di capitan Sbaffo che al volo di sinistro trasforma in oro il prezioso assist di Melchiorri. L’Arezzo spinge a ridosso dell’intervallo, grazie all’ispirato Pattarello che ci prova al 37′ mentre al 40′ crossa per la testa di Gucci: Meli si supera in angolo.

Gli ospiti partono bene anche ad inizio ripresa. Passano appena trenta secondi e Guccione di testa manda alto un traversone di Pattarello. La Recanatese prende subito le misure e trova invece il raddoppio al 62′: Melchiorri difende bene palla sulla sinistra e serve centralmente per Carpani che si inserisce e appena entrato in area fredda Trombini. L’estremo difensore ospite tiene a galla l’Arezzo a cavallo del 70′, prima fa suo il copo di testa di Sbaffo e poi chiude lo specchio a Melchiorri lanciato in porta. La reazione dell’Arezzo è sui piedi di Guccione che ci prova in un paio di circostanze ma senza fortuna. All’87’ il rasoterra di Iori non impensierisce Meli, mentre il minuto seguente Sbaffo disegna un tiro a giro che si infrange sulla traversa. Nel finale Trombini fa buona guardia su Senigagliesi. È l’ultima emozione della partita, che termina con un netto 2 a 0 per la Recanatese.

Il tabellino:

RECANATESE (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Peretti; Manè (51′ Quacquarelli), Morrone (84′ Senigagliesi), Prisco (64′ Canonici), Carpani, Longobardi; Melchiorri (84′ Lipari), Sbaffo. A disp.: Tiberi, Mascolo, Egharevba, Giampaolo, Marinacci, Ferretti, Topa. All.: Pagliari.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Chiosa (46′ Renzi), Lazzarini, Risaliti, Poggesi (80′ Coccia); Eklu (70′ Crisafi), Damiani (46′ Bianchi); Pattarello, Guccione, Gaddini (46′ Iori); Gucci. A disp.: Ermini, Borra, Montini, Kozak, Iori, Foglia. All.: Indiani.

TERNA ARBITRALE: Reda di Molfetta (Spataro di Rossano – Romaniello di Napoli)

RETI: 20′ Sbaffo, 62′ Carpani

NOTE: spettatori 824, 240 ospiti, 213 abbonati. Ammoniti: Damiani, Sbaffo, Quacquarelli, Peretti, Poggesi, Pattarello, Guccione. Recupero: 5′ (1’+4′).